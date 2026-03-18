En un encuentro que reafirma a Montería como escenario de grandes eventos deportivos internacionales, el alcalde Hugo Kerguelén García recibió en una cena oficial a las principales autoridades del ciclismo mundial y nacional, en el marco del Campeonato Panamericano de Ciclismo 2026.

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A la velada asistieron el presidente y vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient y José Manuel Peláez; el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano; la ministra del Deporte, Patricia Duque; el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano; el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y la campeona olímpica Mariana Pajón, hoy miembro de la UCI.

Durante su intervención el alcalde Kerguelén García destacó el significado especial que tiene este evento para la ciudad, en medio de las circunstancias que atraviesa Montería.

Cortesía Alcaldía de Montería

“Estamos muy orgullosos de tenerlos en Montería. Hoy los recibimos en unas circunstancias un poco dolorosas por cuenta de unas inundaciones que dejan afectadas a más de 100.000 personas. Muchas personas me preguntaron si íbamos a cancelar este evento, y la respuesta fue no, porque venimos trabajando desde hace ocho meses arduamente para que el ciclismo mundial estuviera en nuestra ciudad”, expresó el mandatario.

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A su vez resaltó el valor de este certamen como motor de reactivación económica y vitrina internacional para la ciudad.

“Es un honor recibirlos a todos ustedes en una ciudad llena de gente amable, en la que encontrarán una de las mejores gastronomías del mundo. Esperamos que este domingo Álvaro Hodeg pueda retener el título panamericano en su tierra. Seguiremos acompañando este evento para demostrarle al mundo de lo que estamos hechos en Montería y que estamos a la altura de eventos internacionales como este”, agregó.

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Por su parte, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, subrayó la importancia del campeonato como una oportunidad para impulsar la economía regional en medio de la emergencia. “Este campeonato es una oportunidad maravillosa para la región de activar la economía ante la situación que afrontan. Invitamos a todos los participantes y turistas a que disfruten de Montería, una ciudad maravillosa y acogedora”.

El vicepresidente de la UCI también destacó el ambiente y la organización del evento. “Estamos muy contentos de estar acá en Montería con toda la familia del ciclismo internacional”, afirmó.

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Entre tanto, la campeona olímpica Mariana Pajón dio la bienvenida a las delegaciones y resaltó el impacto del deporte en la construcción de sociedad. “Quiero darles la bienvenida a esta región hermosa. Este evento trae muchísimas cosas buenas: el deporte, la educación y la cultura es lo que nos va a llevar a construir país. Y este domingo también le voy a hacer mucha fuerza a Alvarito. Desde Montería, el deporte nos une y le demuestra al mundo la gran ciudad que es”, manifestó.