En el marco de una nueva intervención al Cementerio Municipal Mancomoján, del municipio de El Carmen de Bolívar, se produjo la recuperación de siete cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

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Las diligencias fueron realizadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) bajo la dirección de la coordinadora regional para Sucre, Blanca Arteaga Morales.

La funcionaria sostuvo que los cuerpos recuperados no están identificados, aunque en dos de los casos la investigación humanitaria y extrajudicial ha permitido relacionarlos con cinco hombres y dos mujeres fallecidos entre los años 2007 y 2010.

Estos cuerpos pasan ahora a un estudio integral de identificación, que incluye disciplinas como genética, antropología y odontología.

Arteaga Morales informó además que, con esta cuarta intervención, son 20 los cuerpos recuperados en ese cementerio desde 2023.

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“Hemos logrado una nueva respuesta en materia de búsqueda en medio de un contexto complejo, pues se trata de un cementerio con un alto nivel de ocupación, a lo que se le sumaron altas temperaturas y lluvias intensas. Aun así, el equipo forense, conformado por profesionales en distintas disciplinas como antropología, topografía, criminalística e investigación humanitaria y extrajudicial, desarrolló de manera rigurosa las labores de recuperación”, explicó Arteaga.

La misión humanitaria que permitió estas recuperaciones se extendió por una semana e incluyó también una jornada alterna de atención en búsqueda, con un balance de seis muestras biológicas tomadas e igual número de entrevistas a familiares de personas dadas por desaparecidas.