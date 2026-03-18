La Junta Nacional de Fecode anunció la realización de un cese de actividades del magisterio por 24 horas, programado para el próximo miércoles 15 de abril. De acuerdo con el sindicato, la jornada de protesta surge por múltiples inconformidades relacionadas con el sistema de salud de los docentes, el incumplimiento de compromisos previos y demandas laborales que, afirman, continúan sin solución, especialmente la problemática del modelo de salud vigente desde mayo de 2024.

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Asimismo, uno de los aspectos que genera mayor controversia es que la movilización se dirige contra la implementación del nuevo esquema de salud docente, administrado por Fiduprevisora, entidad encargada de manejar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y vinculada al Ministerio de Hacienda. A pesar de esto, desde el gremio recalcaron que la protesta no está orientada en contra del Gobierno.

Entre los puntos centrales de la jornada está la defensa del Acuerdo 003 de 2024, así como la protección de los recursos del Fomag. Fecode alertó sobre la importancia de exigir a las entidades de salud que garanticen la prestación de los servicios sin interrupciones injustificadas, una situación que —según señalan— pone en riesgo la salud y la vida de los docentes y sus beneficiarios.

En ese contexto, el sindicato también hizo un llamado a la dirección de Fiduprevisora para que apoye medidas que permitan estabilizar el modelo de atención en salud del magisterio.

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Además, le plantearon la necesidad de crear una mesa técnica permanente que facilite el avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados entre Fiduprevisora, sus filiales y la federación, con énfasis en los temas de salud. Según Fecode, este espacio sería fundamental para superar dificultades operativas y asegurar la continuidad del servicio.

Las exigencias no se limitan al sector salud. El gremio reiteró la urgencia de expedir los decretos salariales, así como de reconocer y pagar prestaciones sociales y económicas pendientes, especialmente la prima de mitad de año. También denunciaron la falta de garantías sindicales en varias entidades territoriales certificadas, lo que consideran un obstáculo para el ejercicio de la actividad sindical.

Finalmente, la organización manifestó su intención de fortalecer las acciones para lograr la implementación efectiva de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, varios de los cuales, según indicaron, presentan retrasos.

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En el ámbito político, la Junta Nacional decidió por amplia mayoría avanzar en la construcción de alianzas que consoliden una amplia unidad de sectores democráticos y de izquierda. Como parte de esta determinación, se propuso el respaldo en primera vuelta a Iván Cepeda como candidato a la Presidencia de la República.