Con la llegada de un nuevo año, los dueños de vehículos en el país deben alistarse para cumplir con sus obligaciones tributarias. Este proceso cuenta con un calendario definido que cambia dependiendo de la ciudad o municipio donde esté registrado el automotor.

Lea más: Zulma Guzmán sería una asesina serial, según la Fiscalía: habría una nueva víctima con talio

Asimismo, es importante tener en cuenta que los valores a pagar no son uniformes en todo el territorio nacional. En varias regiones se suman cargos adicionales, como el impuesto de semaforización, cuyo monto depende de factores como el tipo de vehículo, su cilindraje o incluso su destinación.

En ese contexto, los propietarios de motos, carros, camionetas, camperos, camiones y otros medios de transporte deben asumir este pago, que en ciertos casos ya viene incluido dentro de la liquidación total del impuesto vehicular.

Además, cabe recordar que este cobro no es obligatorio en todos los lugares, ya que su aplicación depende de las decisiones de cada administración municipal. Por ello, en algunas zonas del país no se exige este pago adicional.

Ver más: Estos son los casos en que los padres están obligados a mantener a los hijos mayores de edad

Por otro lado, según la Secretaría de Hacienda de Bogotá, los vehículos registrados en la capital deben cancelar los derechos de semaforización, que corresponden a dos salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2026, esta tarifa fue fijada en $117.000.

Este valor se cancela ante la autoridad de tránsito correspondiente a la ciudad donde está matriculado el vehículo. En Bogotá, a diferencia del impuesto vehicular, este concepto no cuenta con descuentos.

Para saber cuánto se debe pagar por este concepto, es necesario consultar la liquidación del impuesto vehicular, ya que allí se integra el valor de la semaforización. Por esta razón, muchas personas no identifican con claridad cuándo realizaron este pago, aunque estén al día.

Lea también: Fiscal Luz Adriana Camargo alerta que los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe fueron amenazados

En el caso de las motocicletas con cilindraje de hasta 125 centímetros cúbicos, únicamente deben asumir los derechos de semaforización, equivalentes también a dos salarios mínimos diarios legales vigentes.

Por su parte, las motos que superan ese cilindraje sí deben pagar el impuesto vehicular, dentro del cual generalmente ya se incluye el valor correspondiente a la semaforización.