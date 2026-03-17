La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló este martes que han sido amenazados los investigadores del caso del magnicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, perpetrado en la capital del país en junio pasado.

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La jefa del ente acusador dijo que existen amenazas “serias y preocupantes” contra el equipo de fiscales que adelanta la investigación.

Esto, agregó, a raíz del grado de efectividad que se ha demostrado en el expediente.

“Hemos recibido unas amenazas muy preocupantes y aparentemente serias contra el equipo de investigación que tiene el caso de Miguel Uribe. Los fiscales y el equipo de investigación ha avanzado de forma muy buena”, indicó Camargo.

Por ello, explicó la funcionaria, se reforzó la seguridad del equipo especial que está tras las pesquisas del crimen de Uribe Turbay.

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Entre tanto, Víctor Mosquera, abogado de víctimas, deploró esta situación y pidió al Gobierno Nacional brindar las garantías de seguridad para el ente investigador: “Nos preocupa que los criminales pretenden callar y obstruir la investigación (...). Tenemos que establecer quién dio la orden y materializar la condena contra todos los responsables, pero para ello tenemos que proteger a las personas que están haciendo la labor”.

Por el magnicidio han sido capturadas y judicializadas ocho personas, además del sicario menor de edad, y hay tres sentencias en firme: la sanción contra el adolescente y las condenas mediante preacuerdo contra Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco, y Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela.

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Y en judicialización están William Fernando González, alias El Hermano; Elder José Arteaga, alias El Costeño; Cristian Camilo González; Harold Daniel Barragán, alias Harold; Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo; y Jhorman David Mora Silva.