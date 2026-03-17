Por el desarrollo de obras en el puente que se construye en el sector de Alameda del Río, la empresa Air-e anunció que se presentarán interrupciones en el suministro de energía para este miércoles en varios sectores de la ciudad de Barranquilla.

En ese sentido, los cortes se llevarán a cabo entre las 6:29 de la mañana y las 5:39 de la tarde. Durante los trabajos estarán sin energía Campo Alegre, Las Estrellas; calles 84 a la 110, entre las carreras 27 y 36; Villa del Rosario.

Adicionalmente, se realizarán maniobras entre las 7:44 de la mañana y las 4:29 de la tarde alrededor de la subestación Nueva Barranquilla con la Circunvalar.

Mientras tanto, en el horario de 6:19 de la mañana a 7:44 de la mañana y de 4:29 de la tarde a 5:44 de la tarde, tendrán interrupciones los usuarios de los barrios La Pradera, Villa del Rosario, calle 110, entre carreras 27 y 29; calles 115 a la 117, entre carreras 22 y 26; Campo Alegre, calle 110, entre carreras 28 y 38B;

Además, habrá cortes en el sector de El Pueblo, Los Ángeles 2 y 3; carrera 13 con la calle 120 en El Pueblito; carrera 27 con la calle 81 en Me Quejo; calle 79 a la 79A con las carreras 26C7 y 27 en El Silencio.

Sin embargo, es posible que entre las 6:00 de la mañana y 6:00 de la tarde se presenten interrupciones por sobrecarga en los circuitos Silencio 5 y Nogales.

Trabajos en la subestación Río Magdalena

La compañía también ejecutará obras eléctricas al interior de la subestación Río Magdalena, en el circuito Pasadena, entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

Durante los trabajos estarán sin suministro de energía los usuarios de Pasadena, Simón Bolívar (sector entre calles 17E y 18 entre carreras 7 y 7B); Soledad Barrios: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo (sector entre calles 19 y 23A entre carreras 26 y 33A), El Porvenir (sector entre calles 15 y 18 entre carreras 27 y 30).

Para el caso de los usuarios alimentados por el circuito Magdalena 4, es posible que puedan presentarse interrupciones por sobrecarga entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Finalmente, se instalarán postes en la calle 13 con la carrera 5A en el barrio Jhon F. Kennedy en Sabanalarga, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.