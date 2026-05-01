La marcha del Día Internacional del Trabajo en Barranquilla concluyó hacia las 11:00 de la mañana de este miércoles, tras un recorrido que inició en la calle 76 y avanzó por la avenida Cordialidad hasta la carrera 21, donde los participantes se concentraron para cerrar la jornada.

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Desde tempranas horas, trabajadores, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales comenzaron a agruparse para participar en esta movilización, que año tras año se convierte en un espacio para visibilizar las principales demandas laborales y sociales del país. A lo largo del recorrido, se observaron pancartas, banderas y consignas enfocadas en la defensa de los derechos laborales, el acceso a condiciones dignas de empleo y la necesidad de fortalecer las garantías para distintos sectores.

Johnny Olivares

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la conmemoración de los 140 años de los mártires de Chicago, un hecho histórico que marcó la lucha por la jornada laboral de ocho horas y que dio origen a la celebración del 1 de mayo en gran parte del mundo. En ese sentido, la movilización no solo tuvo un carácter reivindicativo, sino también simbólico, al recordar las luchas obreras que han dado forma a los derechos actuales.

“Hoy marchamos en conmemoración de los 140 años de los mártires de Chicago. También estamos cumpliendo 40 años como central y seguimos elaborando propuestas en beneficio de los trabajadores y de todos los sectores sociales”, expresó Henry Gordon, presidente de la CUT en el Atlántico, durante el desarrollo de la jornada.

A la movilización también se sumaron sectores estudiantiles que, en medio del contexto actual, vinculan las problemáticas educativas con las condiciones laborales futuras. Julio López, secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios en la universidad del Atlántico, explicó que la participación de los jóvenes responde a una preocupación compartida.

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“Marchamos en apoyo a los profesores y a las luchas sociales. La precarización no solo afecta a quienes ya están laborando, sino también a quienes vamos hacia ese camino”, afirmó.

A medida que avanzaba la movilización, se hizo evidente que el Día del Trabajo continúa siendo una fecha que trasciende lo conmemorativo para convertirse en un escenario de reflexión sobre los desafíos actuales del empleo. Durante el recorrido, varios participantes coincidieron en que temas como la informalidad, la estabilidad laboral y las condiciones salariales siguen siendo puntos críticos en el país.

En la concentración final, los asistentes reiteraron que estas jornadas también buscan generar incidencia en las decisiones públicas. La marcha, además de recordar una lucha histórica, se posiciona como un espacio para exigir transformaciones en las condiciones laborales y sociales.

Johnny Olivares

El Día del Trabajo, celebrado cada 1 de mayo, mantiene así su doble significado: por un lado, reconoce el esfuerzo de millones de trabajadores en distintos sectores productivos; y por otro, se consolida como una plataforma para reivindicar derechos y visibilizar problemáticas que aún persisten.

En Barranquilla, la jornada se desarrolló de manera pacífica y organizada, con acompañamiento institucional durante el recorrido. La movilización dejó como mensaje central la vigencia de las luchas laborales en un contexto donde persisten retos en materia de empleo digno, equidad y oportunidades, reafirmando que esta fecha sigue siendo un punto de encuentro entre la memoria histórica y las demandas del presente.