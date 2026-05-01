Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y se une con un fin de semana para hacer un puente que les permite a las personas descansar, reflexionar y reconocer su esfuerzo.

Estos son los 25 acordeoneros profesionales clasificados a segunda ronda en el Festival Vallenato

James Rodríguez, la docuserie que se estrenará en Netflix sobre la vida del ‘10′

Una cucuteña es la nueva Reina Menor en el Festival Vallenato

Asimismo, esta fecha es ideal para compartir en familia o dedicar unas palabras especiales a colegas y seres queridos. Y es que más allá de ser un día libre, esta celebración tiene un profundo origen histórico.

Su significado se remonta a 1886, cuando miles de trabajadores en Estados Unidos iniciaron protestas para exigir jornadas laborales de ocho horas. Los hechos ocurridos en Chicago, especialmente en la plaza de Haymarket, marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos laborales.

Shutterstock/Shutterstock Su significado se remonta a 1886, cuando miles de trabajadores en Estados Unidos iniciaron protestas para exigir jornadas laborales de ocho horas.

Por eso, si busca una forma especial de celebrar este día, una buena opción es compartir frases alusivas al trabajo, al esfuerzo y a la superación, recordando la importancia de quienes construyen día a día la sociedad con su labor.

Le ofrecemos 10 frases o felicitaciones que puede compartir en sus redes sociales o en sus mensajes de WhatsApp.