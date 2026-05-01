Este viernes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y se une con un fin de semana para hacer un puente que les permite a las personas descansar, reflexionar y reconocer su esfuerzo.
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Asimismo, esta fecha es ideal para compartir en familia o dedicar unas palabras especiales a colegas y seres queridos. Y es que más allá de ser un día libre, esta celebración tiene un profundo origen histórico.
Su significado se remonta a 1886, cuando miles de trabajadores en Estados Unidos iniciaron protestas para exigir jornadas laborales de ocho horas. Los hechos ocurridos en Chicago, especialmente en la plaza de Haymarket, marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos laborales.
Por eso, si busca una forma especial de celebrar este día, una buena opción es compartir frases alusivas al trabajo, al esfuerzo y a la superación, recordando la importancia de quienes construyen día a día la sociedad con su labor.
Le ofrecemos 10 frases o felicitaciones que puede compartir en sus redes sociales o en sus mensajes de WhatsApp.
- La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. (Steve Jobs)
- Unirse es el comienzo; estar juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito. (atribuida a Henry Ford).
- Eres el motor que nos impulsa a todos. ¡Feliz Día del Trabajo y gracias por tu esfuerzo!
- El éxito de nuestro equipo es gracias a tu arduo trabajo. ¡Feliz Día del Trabajo!
- El esfuerzo que pone en su trabajo es digno de admiración. ¡Feliz Día del Trabajo!
- Gracias por hacer del trabajo un lugar mejor con tu actitud positiva. ¡Feliz Día del Trabajo!