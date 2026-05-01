Comenzó mayo y con este mes llega un nuevo calendario lunar. Esta vez el mes culminará el 31 de mayo con la llamada Luna de Flores. Más allá de su valor en la astronomía, usuarios en redes sociales suelen estar pendiente a los ciclos lunares por lo que afecta a actividades como la pesca, agricultura y algunos hábitos humanos.

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Fases de la Luna en mayo de 2026

El ciclo lunar de mayo estará marcado por cuatro momentos clave:

Cuarto menguante: 8 de mayo

8 de mayo Luna nueva: 16 de mayo

16 de mayo Cuarto creciente: 24 de mayo

24 de mayo Luna llena (Luna de Flores): 31 de mayo

Estas etapas responden al fenómeno de las fases de la Luna, determinado por la posición de la Tierra, el Sol y la Luna.

¿Qué es la Luna de Flores?

La Luna de Flores no es más que una Luna llena. Este nombre proviene de pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente de tradición algonquina.

El término hace referencia a la abundante floración que caracteriza la primavera en el hemisferio norte durante este mes de mayo. También simboliza renovación, crecimiento y fertilidad.

En países como Colombia, aunque no se viven las estaciones como en el hemisferio norte, se suele mantener el nombre para el calendario global.

¿Cómo influyen las fases de la Luna?

Mareas más intensas

La influencia más comprobada está en los océanos. Gracias a la gravitación, durante la luna nueva y la luna llena se producen mareas vivas, con mayor amplitud. Esto incide directamente en la pesca y actividades costeras.

Agricultura y saberes tradicionales

En el campo, muchos productores siguen el calendario lunar:

Luna creciente: favorece cultivos que crecen hacia arriba.

favorece cultivos que crecen hacia arriba. Luna menguante: se usa para podas o control de plagas.

Aunque estas prácticas no siempre cuentan con respaldo científico sólido, siguen vigentes en la agricultura tradicional.

Sueño

Algunas teorías vinculan la Luna llena con cambios en el sueño o estado de ánimo.