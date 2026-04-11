La misión de la NASA Artemis II cumplió con éxito este viernes 10 de abril su objetivo. La nave Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de California, luego de completar un viaje que hizo historia, llevando a la tripulación a rodear la Luna.

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Por supuesto que este acontecimiento, que significó un hecho sin precedentes en cuanto a la exploración espacial, fue seguido por millones de personas en el mundo. Reid Wiseman, Víctor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, formaron la tripulación.

Pero antes del regreso de los astronautas, se vivió uno de los momentos más virales de la misión: una declaración de amor del astronauta Víctor Glover a su esposa.

La imagen se produjo justo antes de que la nave perdiera temporalmente comunicación con la NASA, cuando pasaban por la cara desconocida de la Luna.

Diana Glover, la esposa de Víctor, seguía la retransmisión desde la sala de visualización de la agencia espacial. “También queremos hacerles saber que tenemos a Diana Glover con nosotros en la galería de visualización. Ella es todo sonrisas”, se le escuchó decir a una mujer que hizo parte de la misión en Tierra.

Seguidamente, Víctor respondió: “Acabas de recibir una ovación enorme aquí… Cariño, te amo desde la Luna".

El video del momento de la declaración se hizo viral y ya forma parte como uno de los mejores vividos en la misión.