La interpretación del acordeón de Laura Patricia Moreno Ortega, de 15 años, conquistó al jurado calificador del concurso de Acordeonera Menor y la llevó a coronarse en esta categoría en el Festival de le Leyenda Vallenata 2026.

Lea: Estos son los 25 acordeoneros profesionales clasificados a segunda ronda en el Festival Vallenato

Es procedente de Cúcuta, Norte de Santander, y su sueño más anhelado era llevar la corona a su tierra natal para convertirse en la primera embajadora de este folclor y en este nivel, en cuanto al vallenato.

En 2025 quedó de virreina, lo que le sirvió para seguir preparándose y llegar este año con el claro objetivo de ser Reina Menor del acordeón.

Lea: Entre fuelles y aplausos Romario Morón se queda con la corona aficionada

“Me encanta mucho para la música vallenata y este proceso lo he vivido junto con mi familia, ha sido un esfuerzo de todos, no mío solo. Hoy me siento muy orgullosa y emocionada, llego a Cúcuta con mucha alegría y representaré bien este folclor”, dijo Laura Patricia.

El paseo lo interpretó con ‘El estanquillo’; el merengue, con ‘La mona del cañahuate’, el son, con ‘Amor irresistible’, y la puya con ‘La digna representante’, de su propia autoría. Esta joven ha participado en diferntes festivales como en Villanueva, en Cúcuta, y Nobsa, en Boyacá.

En la caja la acompañó Moisés Juan Castilla y en la guacharaca Juan Esteban Ortiz.

Lea: Una niña obtiene la corona en el concurso de Piqueria infantil

El segundo lugar lo ocupó Angie Corzo Carmona, de 14 años, representante de Valledupar, quien estuvo acompañada en la guacharaca por Luis Carlos Bolaños, y en la caja, Eliécer Calderón. Dijo que cada nota la hizo con precisión y seguridad como le ha enseñado su hermana Wendy Corzo, Reina Mayor del Festival de la Leyenda Vallenata.

Jeisson Gutierrez Angie Corzo Carmona ocupó el segundo lugar en la categoría 'Reina Menor' del Festival Vallenato 2026.

En el aire de paseo hizo la interpretación de ‘Morenita’, la puya ‘Me paro mejor que un hombre’, de la autoría de Wendy Corzo. El son, ‘Amor Irresistible’, y el merengue ‘El Pique’.

El tercer lugar lo alcanzó María Juliana Díaz Martínez, de 12 años, quien desde hace año y medio participa en festivales y su es segunda vez que se presenta en este certamen. Ha sido alumna de Juan José Granados, Rey Vallenato, de Víctor Campos y de Romario Munive.

En la caja estuvo acompañada por Eliecer Calderón y la guacharaca por Luis Carlos Márquez.