El dato que funciona como tope para los intereses de las tarjetas de crédito, se ubicó en 28,17 % para el quinto mes del año, es decir, 1,41 puntos porcentuales por encima del nivel vigente en abril (26,76 %). Así lo dio a conocer la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esta tasa de usura se convierte en la más alta en 19 meses, cuando en octubre de 2024, se ubicó también en 28,17 %.

Según la misma Superfinanciera, las entidades más cercanas a la usura son: Banco Unión con 26,67%; Coltefinanciera (26,45%); Banco Falabella (26,17%); Banco Popular (25,99%); Tuya (26,82%); y Financiera Juriscoop C.F. (25,78%).

Por otro lado, las más lejanas a la tasa de usura de abril son: Coopcentral con 18,37%; Banco de Occidente (21,3%); Itaú (21,19%); Banagrario (21,93%); y AV Villas (22,70%).

Hay que recordar que la tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. Este dato, que es revelado por la Superintendencia Financiera de Colombia, se actualiza mes a mes.

El delito de usura, según lo establecido en el Código Penal, puede ser cometido por aquel que reciba o cobre, de forma directa o indirecta, a cambio de un préstamo de dinero o por la venta de bienes o servicios a plazo, una utilidad o ventaja que supere en la mitad el interés bancario corriente que los bancos estén aplicando en períodos correspondientes.

En otras palabras, la norma busca proteger a los consumidores y prevenir prácticas abusivas en el mercado financiero y comercial. Aquellos que impongan intereses o cargos excesivos sobre préstamos o ventas a plazo podrían enfrentar cargos por usura, y se espera que esta medida disuada a los prestamistas y vendedores de incurrir en prácticas desleales y perjudiciales para los consumidores.