El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expidió el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, mediante el cual establece “aranceles inteligentes” y tarifas diferenciales para 191 productos provenientes del vecino país de Ecuador.

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Se trata de la respuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro a la ‘tasa de seguridad’ que estableció su homólogo Daniel Noboa, que impuso aranceles del 100 % a todos los productos colombianos que ingresen a su territorio.

El arancel diferencial de 35 %, 50 % y 75 %, definido por el MinCIT, se aplicará dependiendo del grado de producción y de abastecimiento interno, y será temporal mientras esté vigente la decisión arancelaria del vecino país, explicó la cartera.

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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, indicó que el propósito de la medida es “proteger la industria colombiana, el empleo, la población en la frontera y garantizar el abastecimiento y la estabilidad económica del país”.

“No solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno. Esto implica mantener arancel cero para los bienes que son insumos productivos esenciales, que no tienen sustituto inmediato y que son necesarios para los procesos de transformación con valor agregado. Al tiempo, aplicamos medidas de protección en los sectores en los que Colombia cuenta con capacidad productiva suficiente”, agregó.

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Sostuvo Morales que los productos estratégicos y esenciales para Colombia, que funcionan como insumos o bienes intermedios claves para la transformación de otros bienes con valor agregado o que no se produzcan en el mercado interno, no pagarán arancel.

Mientras que los productos que lleguen desde el vecino país, que se produzcan en Colombia y cuenten con algún grado de capacidad productiva nacional, pagarán un arancel del 35 %, el 50 % y el 75 %.

Productos y tarifas

Según el Decreto 0455, las tarifas de arancel para los diferentes productos que se importen desde Ecuador se aplicarán así:

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Arancel del 35 %:

• Fríjol

• Los demás fríjoles

• Plátanos

• Preparaciones para alimentación animal

• Alimentos balanceados para animales

• Carbonato de calcio

• Medicamentos

• Congeladores

Arancel del 50 %:

• Grasas y aceites vegetales hidrogenados, interesterificados o modificados

• Neumáticos

• Otros tableros de madera

• Diferentes clases de papel

• Otros artículos de papel

• Artículos moldeados de papel

• Sacos y talegas de polietileno o polipropileno

• Sacos y talegas tejidos para envasado

Arancel del 75 %:

• Diferentes clases de arroz

• Aceite de palma

• Azúcar

• Café

• Cacao en polvo

• Extractos, concentrados y esencias de café

• Alcohol etílico

• Cintas adhesivas de polipropileno

• Placas de polipropileno

• Tubos rígidos de PVC

• Placas de PET

• Asientos y tapas de inodoros

• Bombonas, garrafones y recipientes similares

• Vajillas de plástico

• Los demás artículos de cocina

• Partes de refrigeradores

• Cuadernos

• Telas no tejidas

• Barras de acero

• Perfiles de acero

• Tubos de acero inoxidable soldados

• Perfiles de aluminio

• Tubos de aluminio sin alear

• Barras de aluminio

• Campanas extractoras

• Herramientas de perforación para roca

• Herramientas para taladrar

• Gasolinas

• Los demás aceites de petróleo

• Aceites lubricantes