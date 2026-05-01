Desde el Cristo Redentor, una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo, la gerente de Ciudad Distrital, Ana María Aljure, expuso en Río de Janeiro las bondades que tiene Barranquilla para reinventarse, crecer y transformar oportunidades en desarrollo.

Según la funcionaria, el valor humano que existe en la capital del Atlántico es el motor principal para atraer inversión social.

“Barranquilla tiene un mensaje poderoso hacia los inversores brasileños para que lleguen a la ciudad, porque tenemos un valor agregado y somos un territorio de oportunidades donde hay jóvenes con propósito y calificado en diferentes áreas”, mencionó a través de sus redes sociales.

#Barranquilla sigue conquistando escenarios globales y abriendo caminos para su gente 🌎❤️



Hay momentos representativos y este fue uno de ellos 🇨🇴🇧🇷. Desde el Cristo Redentor, una de las Siete Nuevas Maravillas del mundo, Barranquilla le mostró al mundo la grandeza de una ciudad… pic.twitter.com/NM0hsI11OS — Ana Maria Aljure (@AnaMariaAljure) May 1, 2026

De igual manera, aseguró que “esta es una ciudad donde hay puerto, industria, empresa y lo más lindo de todo, el calor humano, por eso es que Barranquilla está de moda”.

Por otro lado, resaltó el poder femenino dentro de la ciudadanía barranquillera. “En Río de Janeiro Shakira va a hacer uno de los conciertos más grandes de la historia, ella es nuestra referente, pero así como ella hay otras mujeres que son esas madres cuidadoras con niños en discapacidad que no son la portada de los periódicos, pero que cumplen un papel importante en nuestra ciudad”.

Dicho esto, Aljure mencionó: “Barranquilla está de moda, y somos una ciudad que tiene ganas de fortalecer su tejido social”.

De esta manera, la promoción de Barranquilla en el país carioca continuará con encuentros institucionales con la presencia de autoridades, lideres empresariales y representantes del sector turístico.

Sobre esta participación, el alcalde Alejandro Char destacó: “Hoy Barranquilla le habló al mundo desde el país más grande de Sudamérica, y aprovechando la exposición que tiene nuestra artista más grande, Shakira, hemos dado un mensaje de invitación a la ciudad como un destino a otro nivel, con una cultura única, la alegría desbordante de nuestra gente y el segundo Carnaval más importante del mundo, justamente después de Río”.

Cabe resaltar que la oportunidad, que en conjunto con ProColombia explora Barranquilla, está relacionada con el interés de los brasileños en Colombia, que en 2025 superó los 199.000 visitantes y solo entre enero y febrero de 2026 registra más de 41.000 viajeros a ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y San Andrés, por lo que dentro de la apuesta turística del alcalde Alejandro Char se presenta a Barranquilla como un nuevo destino para los brasileños.

Además, aprovechando la visibilidad internacional que la barranquillera atrae a Río de Janeiro con su concierto ‘Shakira no Río’, ProColombia fortalecerá su conexión con el mercado brasileño y proyectará en 50 pantallas la imagen de la ciudad con la que hace presencia la Alcaldía de Barranquilla.