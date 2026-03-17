Sobre la 1:15 p.m. de este martes 17 de marzo, pasajeros y trabajadores del aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz fueron evacuados por el personal de vigilancia de la terminal aérea por posible hallazgo de explosivos, información que está a la espera de ser confirmada por las autoridades.

De momento se sabe que perros antiexplosivos estaban haciendo las labores de control cuando se sentaron frente a una maleta que estaba en bodega, lo que encendió la alerta de los uniformados.

La Aerocivil le confirmó a EL HERALDO que efectivamente se activó el protocolo de emergencia por amenaza de bomba, a la espera de que unidades antiexplosivos lleguen al sitio a verificar la situación y confirmar si se trató de una falsa alarma o no.

La emergencia obligó la suspensión de al menos cinco vuelos, ya que por algunos minutos la operación normal del aeropuerto se vio afectada.

Según se conoció, los pasajeros del aeropuerto tuvieron que ser trasladados hacia la zona de parqueadero, lejos de la pista de aterrizaje donde se habría hallado la maleta sospechosa.