El presidente Gustavo Petro ordenó recientemente la liquidación de ocho EPS intervenidas en el país, en medio de la crisis del sistema de salud y tras recientes obstáculos a la reforma en el Congreso.

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La medida, anunciada este martes 17 de marzo, afectaría a aproximadamente 23 millones de afiliados en todo el país, lo que representa cerca del 43% de la población.

Qué EPS serían liquidadas

Las EPS liquidadas, de acuerdo con lo que se conoció, corresponden a entidades que ya se encontraban bajo intervención estatal debido a problemas financieros y administrativos.

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Estas son:

Nueva EPS : 10,8 millones de afiliados

: 10,8 millones de afiliados Famisanar: 2,9 millones de afiliados

2,9 millones de afiliados Coosalud: 3,2 millones de afiliados

3,2 millones de afiliados Asmet Salud: 1,8 millones de afiliados

1,8 millones de afiliados Emssanar: 1,7 millones de afiliados

1,7 millones de afiliados Savia Salud: 1,6 millones de afiliados

1,6 millones de afiliados Servicio Occidental de Salud: 750.000 afiliados

750.000 afiliados Capresoca: 170.000 afiliados

En conjunto, estas entidades concentran una porción significativa del sistema, lo que anticipa un proceso complejo de transición para millones de usuarios.

Nueva EPS, uno de los casos más complejos

Uno de los focos principales de la crisis es Nueva EPS, cuya deuda creció un 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos.

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Además, la entidad pasó de tener patrimonio positivo a registrar un saldo negativo de 6,25 billones, lo que pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados.

El Gobierno indicó que, en este caso, sí evaluará el reconocimiento de obligaciones, dado que el Estado tiene participación en la entidad. Para ello, se solicitó al Consejo Superior de Política Fiscal analizar la asignación de recursos.

Cuáles son los argumentos del gobierno para liquidar estas EPS

El Ejecutivo sostiene que estas EPS son inviables financieramente debido a deudas acumuladas que superan los 32 billones de pesos. Según explicó el mandatario, los problemas no solo responden a la falta de recursos, sino también a deficiencias estructurales en la gestión y administración.

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“Hoy todas las EPS están quebradas (…) pasar afiliados de una EPS a otra es casi imposible normativamente”, afirmó Gustavo Petro.

Además, el Ejecutivo también ha señalado presuntos manejos indebidos de los recursos del sistema por parte de operadores privados, lo que, según su postura, justifica una intervención más profunda.

Qué pasará con los usuarios de las EPS que el Gobierno mandó a liquidar

La liquidación de estas EPS plantea un escenario de alta presión para el sistema de salud. Expertos advierten posibles efectos como:









De hecho, ya se han reportado incrementos significativos en reclamaciones de usuarios, junto con embargos que superan los 2 billones de pesos en algunas entidades.