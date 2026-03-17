Todo parece indicar que las dos niñas envenenadas con talio no serían las únicas supuestas víctimas de Zulma Guzmán, la principal sospechosa de este doble crimen que ocurrió a principios de abril de 2025 en Bogotá y que hoy la mantiene enfrentada a la justicia desde Reino Unido donde fue capturada.

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De acuerdo con información divulgada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, durante su rendición de cuentas, a principio de este año Guzmán habría también enviado con un domiciliario unos chocolates con talio, el mismo modus operandis con el que se envenenó a las dos menores.

“El episodio en el que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán relacionado con las muertes de dos niñas no sería aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso de aproximadamente un año que involucra a una familiar de la señora Zulma”, informó Camargo durante el evento realizado este martes.

La que sería la víctima número tres de Zulma fue identificada como Elvira y sería familiar de la procesada, según reveló Noticias RCN. El 8 de enero pasado le llegaron los chocolates que consumió, pero logró ser estabilizada y sobrevivir al presunto intento de envenenamiento.

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“El grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que corroboraría un episodio de envenenamiento similar. Nos hace pensar que podemos estar ante un tema de episodio de asesinato serial”, precisó la fiscal.

Estos nuevo detalles sobre el caso de Guzmán llegan luego de que el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, remitiera una carta a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio en la que le pide sea solicitado al Reino Unido priorizar el proceso de extradición.

“De manera atenta, me permito solicitar que, por intermedio de los canales diplomáticos correspondientes, ese Ministerio comunique al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro, para evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes.”, se lee en la misiva.

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“La comparecencia de la requerida en Colombia resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas en un caso de especial relevancia, atendiendo a la naturaleza de los hechos objeto de investigación y a la condición de las víctimas”, agrega.

Además, Cuervo reiteró que el Estado colombiano cuenta con las garantías para la seguridad y protección de Guzmán.

Finalmente, expresó “en este contexto, se solicita respetuosamente informar a las autoridades británicas la relevancia del caso, así como la voluntad del Estado colombiano de continuar fortaleciendo la cooperación judicial bilateral que permita el avance oportuno del trámite de extradición”.

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Guzmán Castro, de 54 años, fue hallada por las autoridades de Reino Unido en medio de un operativo de rescate adelantado en el río Támesis en Londres, en diciembre de 2025. Luego permaneció en un centro médico hasta que se hizo efectiva su captura ante la circular roja de Interpol, emitida por el proceso penal que se adelanta en Colombia por su presunta responsabilidad en la muerte de las dos adolescentes, de 13 y 14 años.

Zulma Guzmán fue recluida en la cárcel de Bronzefield, en el Reino Unido, por orden de una jueza de Londres, mientras se define su situación judicial tras negarse a ser extraditada.