Un verdadero giro tomó en las últimas horas el caso de desaparición del joven electricista Carlos Mario Peralta Velásquez, de 28 años de edad y nativo del municipio de Juan de Acosta, zona costera del Atlántico, a quien se le perdió el rastro desde el pasado 12 de diciembre cuando salió de su casa con destino a Barranquilla, al aparecer, a ver la final de ida del FPC entre Junior y Deportes Tolima.

EL HERALDO conoció que hoy hay una investigación abierta en la Fiscalía por desaparición forzada y que una pareja estaría detrás del macabro hecho.

Esta historia se remonta hasta el 14 de diciembre de 2025, cuando la familia de Carlos Mario denunció la desaparición ante el Grupo de Investigación de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía, Seccional Atlántico, con lo cual se emitió una circular de búsqueda con su fotografía y con información personal.

cortesia Carlos Mario Peralta Velásquez

En su momento, los allegados notificaron que este había salido el día 12 de la vereda Todo Fierro, en su moto, y desde entonces no se tuvo conocimiento de su ubicación.

El mismo día de la denuncia, la familia del desaparecido tuvo la ilusión de que este regresara a casa con las horas al hallar su motocicleta Yamaha Fazer 150, de colores blanco, gris y azul, frente a un local de comidas rápidas y con las llaves aún puestas, en el barrio La Sierra, en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Pero no fue así. Autoridades solo hallaron el vehículo y, con la denuncia por desaparición, empezó la investigación de la Fiscalía.

En paralelo, familiares del joven emprendieron una cruzada por distintos barrios del sur de Barranquilla, en especial en la localidad Metropolitana, para tratar de conseguir videos de cámaras de seguridad, algo de información y exponer ante la comunidad la fotografía de Carlos Mario.

En ese contexto apareció el testimonio de un amigo del desaparecido, quien habría dicho que este le comunicó, horas previas a su extravío, que se iba a encontrar con una mujer en el barrio Santuario “para ver el partido del Junior”.

Ese mensaje del conocido de Carlos Mario llegó hasta los investigadores de la Fiscalía y, luego de tres meses, se dan los primeros resultados de las pesquisas.

Este medio conoció que hoy están en poder de las autoridades, como indiciados, Natalia Johana Maestre González y Sergio Andrés León Franco, pareja detenida mediante orden judicial emanada por el Juzgado 10 Penal Municipal con función de control de Garantías, por el delito de desaparición forzada.

La detención de la pareja, según datos obtenidos por EL HERALDO, se llevó a cabo el pasado viernes 13 de marzo, a las 6:25 de la mañana, en la carrera 22 con calle 8A, en el municipio de Galapa, Atlántico.

Redes Sociales Natalia Johana Maestre González y Sergio Andrés León Franco, en la foto de reseña de la Fiscalía.

Presuntamente, de acuerdo con la línea investigativa, Natalia Johana Maestre González habría sido la mujer con quien Carlos Mario Peralta programó reunirse el día del partido del Junior en un apartamento del barrio Santuario y, en medio del encuentro, apareció Sergio Andrés León Franco, quien sería pareja sentimental de la mujer capturada.

Una de la hipótesis que manejan las autoridades es que en el apartamento donde estaban reunidos la mujer y el hoy desaparecido se produjo un altercado con la llegada de León Franco. Luego se le perdió el rastro al electricista.

Sobre Sergio León Franco las autoridades informaron que en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, le figuran anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio culposo.

A los capturados se les legalizó la captura en las últimas horas y se tienen programadas para esta semana las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. En el trámite de estas, el ente investigador podría dar más luces de lo acontecido con el joven nativo de Juan de Acosta.