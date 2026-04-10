En la diligencia de indagatoria que llevó a cabo la Fiscalía contra el ex ciclista profesional Lucho Herrera y su hermano Rafael por la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá, Cundinamarca, los involucrados se declararon inocentes del delito de desaparición forzada.

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Como se sabe, cuatro exparamilitares de las Autodefensas Campesinas los señalaran de haber ordenado la desaparición de cuatro de sus vecinos de una finca aledaña a su propiedad en el mencionado municipio.

Al respecto, uno de los abogados defensores, Iván Cancino, explicó antes de la diligencia que esta “es a favor de él (‘Lucho Herrera’) y a favor de las víctimas, porque aquí realmente lo que interesa es que se aclare rápidamente que ni Rafael ni Luis Alberto tuvieron nada que ver con estos hechos y que las víctimas de esta horrible situación puedan encontrar rápidamente a los responsables”.

“Así que venimos con toda la intención de colaborar, de practicar la prueba y, realmente, de que las víctimas puedan enfocar su camino hacia los verdaderos responsables”, añadió.

De acuerdo con el ente acusador, se entrará a definir la situación jurídica del ex ciclista profesional y de su hermano, quienes, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, fueron vinculados formalmente por el delito de desaparición forzada de las cuatro personas en Fusagasugá.

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El caso se conoció tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, que lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.

El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias Ojitos y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.

Según Gómez, el objetivo era “mandar a limpiar a una gente que era miliciana de la guerrilla” y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, “desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares”, señala el documento judicial.

Para julio del 2025, el ciclista admitió que pagó diez millones de pesos en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada.

“Yo se los di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada”, expresó Herrera en declaraciones recogidas por ‘Noticias Uno’ en su momento.