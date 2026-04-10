Las autoridades iniciaron investigaciones tras la circulación de videos que evidencian una celebración al interior de la cárcel de Itagüí.

Abren investigación por parranda vallenata ofrecida por Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí

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Este hecho ha generado fuertes cuestionamientos sobre los controles en el sistema penitenciario. En los registros audiovisuales que se hicieron virales, se observa una presentación musical encabezada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, quien aparece interpretando sus éxitos acompañado de su agrupación.

Captura de pantalla Nelson Velásquez cantando en la cárcel de Itagüí

En el video también se ve una tarima instalada dentro del penal, así como asistentes reunidos alrededor de mesas con comida y bebidas alcohólicas.

Lo que señalan es que este evento no es causalidad y tuvo que haber requerido una logística considerable. También ha despertado dudas sobre cómo ingresaron equipos, licor y otros elementos a la prisión.

Asimismo, todavía no han confirmado la identidad de todos los presentes, se investiga si entre ellos había integrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Se conoce video de la parranda vallenata en la Carcel de Itagui con el cantante vallenato Nelson Velasquez. Se ven invitados, whisky y aguardiente en las mesas. https://t.co/bX0Zd1pQ5P pic.twitter.com/7zWP7TGZaJ — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) April 9, 2026

Por su parte, el concejal Andrés Tobón difundió este video y cuestionó públicamente lo ocurrido, calificándolo como una grave falla institucional. A su vez, la concejala Claudia Carrasquilla ya había alertado sobre situaciones similares dentro del centro penitenciario.

Como consecuencia inmediata, se produjo la salida del director de la cárcel La Paz, mientras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) abrió investigaciones internas contra varios funcionarios que podrían estar involucrados.

¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez?



En este país ya nada sorprende… pero sí indigna.



¿QUÉ ESTARÁN CELEBRANDO EN UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD QUE NO SABEMOS?



Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta.



¿Quién manda realmente? 🚨 pic.twitter.com/zjtZXPh7N3 — Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) April 8, 2026

El caso también impactó los procesos del Gobierno nacional, que decidió suspender de manera temporal los diálogos con cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, en el marco de la Mesa de Paz Urbana, hasta esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach anunció indagaciones para determinar posibles responsabilidades disciplinarias en este episodio que ha causado indignación a nivel nacional.

Mánager de Nelson Velásquez habló sobre show del artista en la cárcel de Itagüí

Álex Eduardo Díaz, mánager del cantante Nelson Velásquez, habló con La FM y El Tiempo sobre la polémica sobre la presentación en la cárcel de Itagüí.

“No investigamos si quienes nos contactan son buenos o malos. En este caso simplemente nos dijeron que se iba a hacer una actividad en la cárcel”, dijo.

La parranda vallenata fue en el patio 1, con la orden expresa de no sacar fotos ni videos. Todo costó alrededor de 500 millones de pesos y fue pagado mediante una vaca que hicieron entre todos. Ahí están recluidos Carlos Pesebre, Chaparro, Tom, Douglas, Vallejo, etc. Solo el… pic.twitter.com/6lDniqq9VH — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) April 9, 2026

Agregó que ellos no son investigadores para conocer quiénes los contratan. “Es un muchacho que ya nos ha pagado para otros eventos. No era ningún preso”, señaló el mánager sobre quién le pagaba las presentaciones.