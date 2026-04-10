Hasta 50 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita la identificación y captura de los responsables de la masacre ocurrida en zona rural de Popayán y que dejó como saldo seis personas muertas el pasado jueves.

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De acuerdo con lo que ha trascendido, el hecho de sangre ocurrió en la vereda La Meseta, muy cerca del municipio de Cajibío, donde hombres armados que se movilizaban en motocicletas y carros irrumpieron en una vivienda del sector dispararon a una persona que se encontraba afuera del inmueble y luego asesinaron a cinco más que se encontraban dentro.

Este lamentable suceso prendió las alarmas de las autoridades locales que convocaron un consejo extraordinario de seguridad del que se desprendió la recompensa para dar con los que llevaron a cabo esta incursión armada que enluta a la capital del Cauca.

“Como lo dice nuestro alcalde encargado, es una recompensa hasta de 50 millones”, indicaron voceros oficiales citados por el diario El Tiempo. “Este sistema de recompensas ha funcionado. También vamos a salir con puestos de control”.

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Asimismo, en la reunión se acordó que se pondrán en marcha operativos conjuntos entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía y el CTI para fortalecer la seguridad en el lugar muy golpeado por los grupos armados ilegales que operan en la zona como el Frente Jaime Martínez del autodenominado EMC. Al tiempo se adelantan las investigaciones de rigor para dar con los responsables así como también se avanza en la identificación de las víctimas fatales de la masacre.

“Lamentamos estos hechos ocurridos en la ciudad de Popayán. Veníamos de una muy buena racha”, señaló otra fuente citada por el medio capitalino.

Según cifras de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), con este hecho, ya son 36 las masacres registradas en 2026, cuatro de ellas en el departamento del Cauca.

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“La Defensoría del Pueblo había advertido previamente el grave escenario de riesgo para este sector, debido a la presencia y expansión de grupos armados, las disputas por el control territorial y la limitada capacidad de respuesta institucional”, advirtieron.