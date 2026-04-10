Luego de ser acusado por la Fiscalía por prevaricato, el excanciller Álvaro Leyva publicó una nueva carta para defenderse. Aprovechó para nuevamente arremeter contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que la situación de los pasaportes se la había advertido al mandatario.

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“Hace algún tiempo denuncié en un comunicado público que Gustavo Petro ha urdido contra mí una persecución atroz, como retaliación ante mis denuncias de su cercanía al mundo de la droga, que han llevado a que los Estados Unidos lo tengan hoy arrinconado. Allí advertí que, desde el gobierno, se estaba intrigando para meterme preso y que se atentara contra mi vida”, se lee al comienzo de la carta de Leyva.

“La fiscalía me acusa de prevaricato porque declaré desierta una licitación de pasaportes que, según esa misma institución, estaba basada en un “pliego sastre”. Para el ente acusador, no debí haber cumplido la obligación de aplicar la Constitución que yo mismo ayudé a redactar y, por buscar la igualdad, obré con dolo. El mundo al revés", agregó.

Añadió que se defenderá con argumentos en juicio para demostrar su inocencia: “Bienvenido sea el juicio. Daré la batalla en la Corte Suprema con toda fortaleza”, escribió.

Sobre el tema de los pasaportes, mencionó al también excanciller Luis Gilberto Murillo, indicando que fueron sus acciones las que dieron inicio a una debacle en el tema.

“Yo dejé andando una licitación nueva, limpia y legal, que el ministro Luis Gilberto Murillo suspendió. Que así él justificó otra urgencia manifiesta, totalmente innecesaria, y le puso un sobreprecio de casi 30 mil millones de pesos. Y que contrató un software por más de 10 mil millones adicionales, que se embolató. Todo a dedo. Todo turbio. Todo sin control. Así, a la brava, se le abrió la puerta a la debacle de pasaportes de hoy. Yo le advertí a Petro lo que se le venía encima al país. Pero guardó silencio”, se lee en la carta.

Luego, arremetió contra Petro, reiterando que pudo comprobar las adicciones que tiene el presidente.

“El Presidente es un ser infame: la trata de blancas internacional es un azote de las niñas pobres de Colombia y él, en plena visita de Estado, termina de cliente de un burdel en Lisboa; dice ser un adalid de la paz, pero lleno de odio divide violentamente a la sociedad con su retórica trasnochada, clasista y racista; dice combatir el narcotráfico, pero sale a la plaza pública drogado, ebrio de alcohol y sectarismo, a maltratar e insultar contradictores, mientras en los Estados Unidos se investigan sus vínculos con los narcos. Y así, de escándalo en escándalo, no cesa la horrible noche: la patria pisoteada por su propio Presidente es hoy objeto de todas las burlas en el exterior”, publicó Leyva.

Hay que recordar que el exministro de Relaciones Exteriores es señalado por presuntamente haber dado por terminado de manera arbitraria el contrato con Thomas Greg & Sons y por supuestas maniobras en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes.