En las últimas horas se ha elevado la tensión entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente Daniel Noboa impusiera aranceles del 100 % a las importaciones colombianas. Esta medida fue calificada por el presidente Gustavo Petro como una “monstruosidad”. El jefe de Estado advirtió un posible quiebre en la integración regional.

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“Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, afirmó el mandatario colombiano, en una declaración que marca un fuerte giro frente a la relación comercial con el país vecino.

Ante la crisis bilateral que se desató en materia económica, diferentes sectores políticos y económicos del país rechazaron la decisión del gobierno Noboa de imponer aranceles totales a los productos colombianos.

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, aseguró que dicha decisión “es una clara agresión contra pueblos hermanos que históricamente han caminado juntos. En medio de una compleja situación energética, con cortes de luz que ya afectan a millones de ecuatorianos, es aún más preocupante que el presidente @DanielNoboaOk opte por la confrontación y actúa con arrogancia, en lugar de avanzar hacia soluciones compartidas que garanticen la seguridad energética para la región".

La decisión del gobierno de Ecuador de elevar aranceles contra Colombia es una clara agresión a pueblos hermanos que históricamente han caminado juntos.



En medio de una coyuntura energética compleja, con cortes de energía que ya afectan a millones de ecuatorianos, resulta aún… https://t.co/6InKlFPPQx — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) April 9, 2026

Por su parte, el senador Robert Daza, del Pacto Histórico, advirtió que en la frontera con Ecuador, exactamente en Nariño, ya hay más de 70 cruces ilegales tras la imposición de aranceles del 50%, y ahora con esta nueva medida, la situación pudiera incrementar.

“Esto ha incrementado la informalidad; la gente está contrabandeando mercancías por caminos secundarios, algo que ya estaba bajo control”, dijo sobre los pasos ilegales en la frontera.

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Mencionó también, desde el Congreso de la República, que “esta situación lo que ha generado ahora es el incremento de la informalidad, de haber empezado a controlar el contrabando en esta frontera por los tratados y por las relaciones comerciales”, a que no haya control por parte de las autoridades.

De igual manera, el presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz Molina, señaló, a través de un video, que “esto cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio entre Colombia y Ecuador”, refiriéndose a los aranceles del 100 %.

Molina señaló además, en entrevista con Blu Radio, que este problema no se arreglará antes del mes de agosto, tal como lo indicó el mandatario ecuatoriano.

¿Qué dicen los gremios?

Los gremios permanecen en máxima alerta en el departamento de Nariño, y catalogan el anuncio del presidente ecuatoriano como el punto más crítico desde que comenzaron las tensiones entre los gobiernos de Petro y Noboa.

Indicaron que para el Suroccidente del país, este nuevo aumento en la denominada “tasa de seguridad” supone duro golpe a la economía local, que ya permanecía con incertidumbre. La crisis económica es inminente, según indicaron.

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Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros de Ipiales, Edison Mena, señaló, en entrevista con La FM, que el panorama es totalmente preocupante y advirtió además, que con este anuncio, las expectativas alrededor de un posible diálogo para reducir las tensiones entre los dos presidentes está completamente descartado.

“Una preocupación total para el gremio de transporte y para todos los gremios del sector de la logística de transporte internacional de mercancías, ya realmente es un golpe total al comercio internacional, a esa relación comercial entre los dos países”, dijo Mena al medio antes citado.