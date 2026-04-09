El rechazo ha sido total y la preocupación está más latente que nunca. Los actos vandálicos que se dieron después del partido entre Junior y Palmeiras, en Cartagena, sede del juego, han generado lamento y tensión.

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En esos hechos un hincha de Junior que residía en esa ciudad fue asesinado de forma brutal por desadaptados en una calle, por lo que las autoridades han ofrecido una recompensa para dar con su paradero.

Todo esto ha puesto una pregunta sobre la mesa: ¿Seguirá siendo Cartagena la sede de Junior para este torneo? ¿El equipo buscará cambiar de plaza para los otros dos partidos?

Según lo que pudo averiguar EL HERALDO, el equipo no tiene planeado, de momento, cambiar de sede por varios factores. Principalmente, tienen 10000 abonados para los dos encuentros que quedan y muchos de ellos no podrían ir a los partidos si se cambia de lugar.

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Eso causaría que el equipo tenga que hacer un reembolso de dinero para todos los que no puedan asistir y generaría pérdidas para el club. Además, en la costa, fuera del Jaime Morón, no hay un estadio que pueda cumplir con todas las medidas que exige la Conmebol para la fase de grupos.

Si bien se sabe que el ambiente está tenso y hay preocupación por todos por lo que pueda ocurrir en el siguiente compromiso, por el momento Junior no tendría contemplado cambiar de sede y está dispuesto a seguir disputando sus partidos en el Jaime Morón.

Eso sí, a raíz de esto que ocurrió, el club estaría reconsiderando la posibilidad de jugar los playoffs de la Liga en esa ciudad y a día de hoy lo más probable es que se quede jugando en el Romelio Martínez, así sea que llegue a la final de la Liga-I.