Junior expresó este miércoles su rechazo a los hechos de violencia ocurridos en Cartagena tras el partido frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, en los que perdió la vida el hincha cartagenero Gabriel Alfredo Acosta Navas, de 31 años.

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A través de un comunicado oficial, el club rojiblanco lamentó lo sucedido y condenó de manera enérgica los disturbios que se registraron después del encuentro, al considerar que este tipo de situaciones empañan el espíritu deportivo.

“Junior F.C. S.A. lamenta y rechaza de manera enérgica los hechos de violencia ocurridos tras el partido frente a Palmeiras por la Conmebol Libertadores. Situaciones como las registradas no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, sino que empañan el espíritu deportivo que debe prevalecer en cada competencia”, señaló la institución en el documento.

El equipo barranquillero también manifestó su solidaridad con quienes se vieron afectados por los disturbios y expresó su preocupación por el impacto que estos hechos generan en las familias, la ciudadanía y en la imagen del fútbol colombiano.

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“Como institución, reiteramos que nada justifica las agresiones ni cualquier manifestación que promueva el odio o la confrontación”, añadió el club.

En el comunicado, Junior reafirmó su postura como defensor de la convivencia pacífica, el respeto y el juego limpio tanto dentro como fuera de la cancha, e hizo un llamado a las aficiones de Barranquilla y Cartagena —así como a los seguidores del fútbol en la región Caribe— a fortalecer los lazos que históricamente los han unido.

“Invitamos a las aficiones a demostrar que el deporte es un punto de encuentro, no de división”, expresó el club.

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Asimismo, la institución reiteró su compromiso de trabajar junto con las autoridades y la comunidad para promover entornos seguros en torno al fútbol.

“El fútbol es una fiesta para compartir, nunca un escenario para la violencia. Unidos podemos garantizar que la pasión por nuestros colores se exprese siempre de forma positiva y ejemplar”, concluyó el comunicado.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disturbios y la muerte del hincha cartagenero.