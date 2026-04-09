Los desmanes y enfrentamientos entre hinchas en la noche de este miércoles 8 de abril en Cartagena luego del partido entre Junior y Palmeiras terminaron con un joven hincha del equipo barranquillero muerto.

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Fue identificado como Gabriel Alfredo Acosta Navas, 31 años, oriundo de Cartagena. De acuerdo a los informes preliminares, fue atacado en múltiples ocasiones y por varios sujetos en el barrio Escallón Villa, en medio de los disturbios que ocurrieron luego del partido por Copa Libertadores.

El brutal asesinato quedó grabado en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa cuando la víctima es apuñalada y hasta golpeada con una piedra.

Según los reportes, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche. Acosta Navas se había bajado de un bus luego de asistir al partido de Junior y fue perseguido por los sujetos que lo atacaron.

La Policía Metropolitana de Cartagena trasladó al joven a un hospital cercano, pero por la gravedad de las heridas, murió en la madrugada de este jueves 9 de abril.

El asesinato se registró en medio de disturbios en varias zonas de la ciudad. Varios buses con hinchas de Junior que viajaron desde Barranquilla fueron atacados a piedra.

Se espera que la Policía Metropolitana de Cartagena, en rueda de prensa prevista para las 9 de la mañana de este jeueves, revele el balance del operativo de seguridad para el partido por Copa Libertadores entre Junior y Palmeiras, además de dar detalles del asesinato.

Se conoció que Gabriel Alfredo Acosta Navas formaba parte de una de las barras organizadas de Junior en Cartagena.