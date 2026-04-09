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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Los desmanes y enfrentamientos entre hinchas en la noche de este miércoles 8 de abril en Cartagena luego del partido entre Junior y Palmeiras terminaron con un joven hincha del equipo barranquillero muerto.

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Fue identificado como Gabriel Alfredo Acosta Navas, 31 años, oriundo de Cartagena. De acuerdo a los informes preliminares, fue atacado en múltiples ocasiones y por varios sujetos en el barrio Escallón Villa, en medio de los disturbios que ocurrieron luego del partido por Copa Libertadores.

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El brutal asesinato quedó grabado en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa cuando la víctima es apuñalada y hasta golpeada con una piedra.

Según los reportes, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche. Acosta Navas se había bajado de un bus luego de asistir al partido de Junior y fue perseguido por los sujetos que lo atacaron.

La Policía Metropolitana de Cartagena trasladó al joven a un hospital cercano, pero por la gravedad de las heridas, murió en la madrugada de este jueves 9 de abril.

El asesinato se registró en medio de disturbios en varias zonas de la ciudad. Varios buses con hinchas de Junior que viajaron desde Barranquilla fueron atacados a piedra.

Se espera que la Policía Metropolitana de Cartagena, en rueda de prensa prevista para las 9 de la mañana de este jeueves, revele el balance del operativo de seguridad para el partido por Copa Libertadores entre Junior y Palmeiras, además de dar detalles del asesinato.

Se conoció que Gabriel Alfredo Acosta Navas formaba parte de una de las barras organizadas de Junior en Cartagena.