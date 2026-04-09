La noche que debía quedar marcada por el pulso futbolístico entre Junior y Palmeiras terminó desbordada por la violencia en varios puntos de Cartagena, dejando como saldo la muerte del barrista de Los Kuervos, Gabriel Acosta, y una ciudad sacudida por hechos que, lejos de lo deportivo, reabren el debate sobre el mal comportamiento de las barras.

“Investigaremos con severidad para dar con ese desadaptado”: Policía ofrece recompensa por el responsable del homicidio de hincha del Junior

Desde su cuenta oficial, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay fue contundente en su reacción, apelando primero a una reflexión que ya rondaba en redes antes del compromiso. “Muchos reflexionaban y se preguntaban dónde radicaba ese odio entre las ‘hinchadas’ de dos ciudades costeras y hermanas”.

Sin embargo, lo que siguió en las calles llevó su postura a un tono mucho más severo. “Una tiradera sinsentido y estéril que no conduce a nada”, escribió, para luego marcar una línea clara entre rivalidad y delito: cuando la tensión “pasa a las calles en forma de odio y violencia, no se trata para nada de una rivalidad deportiva que se dirime en la cancha, es delincuencia y terrorismo”.

El mandatario fue enfático en desmarcar estos hechos de la esencia del fútbol y de quienes lo viven en paz.

“Esos que ayer generaron desmanes y hechos de violencia no son hinchas, son criminales y deben ser tratados y asumidos como tal”, señaló, en un mensaje que también apuntó a respaldar la acción de las autoridades. En esa misma línea, confirmó que la Policía inició operativos para dar con los responsables, ofreciendo incluso recompensa por información que permita su captura: “No descansaremos hasta capturarlos”, aseguró.

Desmanes, alteración del orden público y enfrentamientos entre hinchas, el balance en Cartagena tras partido Junior vs. Palmeiras

El pronunciamiento también tuvo un espacio para el duelo. Turbay lamentó “profundamente lo ocurrido con el barrista Gabriel Acosta, asesinado a manos de criminales que dicen ser hinchas”, una frase que resume el contraste entre la pasión deportiva y la violencia que terminó cobrando una vida.

En medio de la preocupación ciudadana, el alcalde buscó enviar un parte de tranquilidad frente a la realización de eventos en la ciudad. Aseguró que estos hechos “de ninguna manera ponen en riesgo ni esta ni ninguna actividad de carácter masiva planeada”, y destacó la preparación de la institucionalidad para garantizar el orden público. “Siempre han estado 100% listas y preparadas para garantizar la tranquilidad y seguridad de todos”, afirmó, al tiempo que anunció correctivos y evaluaciones tras lo sucedido.