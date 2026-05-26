Defensores de la Patria, el movimiento ciudadano que lidera el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, denunció este martes 26 de mayo que propaganda del abogado de campaña electoral fue destruida en el municipio de Caloto, en el departamento del Cauca.

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De acuerdo con el comunicado, en el municipio en mención fueron retirados y quemados pasacalles y piezas de publicidad de la campaña presidencial.

“Estos actos de intimidación política no pueden ser normalizados ni tratados como simples hechos aislados. En plena recta final electoral, la destrucción de propaganda de una campaña presidencial constituye una agresión directa contra la libertad política, la participación ciudadana y el derecho de los colombianos a expresar públicamente sus preferencias electorales”, se lee en el escrito de Defensores de la Patria.

Se añade en la misiva: “El problema es la ausencia de garantías, el abandono institucional y la incapacidad del Gobierno Nacional para proteger el ejercicio democrático en territorios donde la intimidación pretende reemplazar el debate libre. El Gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa tienen la obligación constitucional de garantizar que todos los candidatos, movimientos, coordinadores, voluntarios y ciudadanos puedan participar en el proceso electoral sin amenazas, sin ataques y sin miedo. No basta con decir que hay garantías: hay que demostrarlo en el territorio”.

El movimiento ciudadano recordó que este hecho ocurrido en Caloto no es el primero en contra de la campaña presidencial en el territorio nacional. Es importante precisar que dos coordinadores de Defensores de la Patria en el Meta fueron asesinados, y otros líderes territoriales han sido amenazados.

En el escrito, el movimiento le exigió a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, a las autoridades electorales y a los organismos competentes investigar de inmediato estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la protección de coordinadores, voluntarios y simpatizantes en el Cauca y en todo el país.

“Cada ataque confirma que el pueblo despertó y que el país quiere votar libremente. Defensores de la Patria continuará en el territorio, acompañando a sus líderes, protegiendo a sus voluntarios y defendiendo el derecho de los colombianos a elegir sin miedo. No van a apagar con fuego la voluntad de un pueblo que ya decidió cambiar el rumbo de Colombia”, finaliza la misiva.