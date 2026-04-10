Autoridades en Santander investigan un atentado que se registró en la noche de este jueves 9 de abril en contra de los subdirectores de la cárcel Palogordo, ubicada en el municipio de Girón.

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De acuerdo al informe preliminar, varios sujetos en motocicleta abordaron la camioneta en la cual se trasladaban los funcionarios y atacaron a tiros el vehículo. Los ocupantes, entre ellos los mayores Víctor Alberto Góngora y Gerson Meneses, resultaron ilesos.

La situación generó pánico entre la comunidad de Floridablanca, donde se presentó el hecho, a la altura del conjunto Versalles.

De acuerdo con El Tiempo, el hecho pudo haber sido una retaliación por unos operativos de control que se llevaron a cabo dentro de la cárcel este mismo jueves.

El operativo en mención, habría sido en contra de bandas del Valle del Cauca, para evitar el ingreso de elementos de valor o armas contundentes al recinto.

“Hay bandas fuertes de las que tenemos indicios, como las de Tuluá, Buga, de los Llanos Orientales y de la Costa Caribe. Realizamos operativos para evitar que sigan delinquiendo. El operativo se hacía contra internos relacionados con bandas delincuenciales del Valle del Cauca, como ‘Pipe Tuluá’ y ‘Monacho’. No podemos asegurar que haya sido él, pero estamos investigando”, señaló una fuente a El Tiempo.

En este centro penitenciario están recluidos cabecillas de bandas que operan en varias regiones del país, como la Costa Caribe, los Llanos Orientales y el Valle del Cauca.

“Recibimos amenazas a diario, hemos informado y tenemos una alerta temprana, la 014. Se pidió seguridad para los directivos y el personal de guardia. Hay 40 noticias criminales contra funcionarios por los controles que realizamos. Hacemos un esfuerzo diferente”, dijo el capitán Eleasid Durán, director del recinto al medio nacional.

Comunicado del Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC emitió un comunicado rechazando el atentado. Confirmó que los subdirectores salieron ilesos.

“Estos hechos lamentables se presentan como consecuencia del trabajo efectivo de los servidores penitenciarios que diariamente cumplen con sus funciones y buscan mantener el control y la gobernabilidad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, se lee en el escrito.