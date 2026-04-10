Bajo investigación de la Procuraduría se encuentra el presunto ingreso de Nelson Velásquez a las instalaciones de la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, para ser parte de un polémico show para privados de la libertad de alto impacto que sostienen diálogos con el Gobierno nacional.

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“La actuación disciplinaria se originó tras conocerse, a través de medios de comunicación que el pasado 1 de abril de 2026 se habría permitido la entrada de un cantante a una celebración organizada por las (ppl) sin autorización oficial”, informó el Ministerio Público tras la apertura de las pesquisas.

Velásquez habría ingresado al centro penitenciario el pasado miércoles 8 de abril para dar una presentación y por la cual se habría pagado $100 millones de pesos, según reveló el diario El Tiempo.

“El Ministerio Público busca individualizar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que habrían participado en las supuestas conductas”, apuntó el ente de control.

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Además, para avanzar en la investigación, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia adelantará este viernes una inspección disciplinaria al lugar donde, al parecer, ocurrieron los hechos y a la Dirección Regional del INPEC.

La presentación del artista vallenato quedó grabado en video que posteriormente se filtraron y en los que se ve a figuras como alias Douglas, alias Tom y ‘Carlos Pesebre’. Además, hay fotografías de Velásquez saliendo de las instalaciones del reclusorio luego de la presentación.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) también anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido. Como primera medida, la entidad suspendió a siete de sus funcionarios y removió de manera temporal al director de la prisión.

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En un comunicado, el Inpec aseguró que la actividad no gozaba de la autorización de ningún ente ni del Gobierno nacional, del Ministerio de Justicia ni de la Dirección General del Instituto, tal cual como lo corroboró la Procuraduría.

Este hecho también provocó la reacción del Gobierno -con quien sostienen diálogos de paz algunos de los cabecillas implicados- anunciando la suspensión de las negociaciones hasta que no se esclarezcan las responsabilidades por este escándalo.