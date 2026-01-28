La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra el ciclista Luis Alberto Herrera, más conocido como ‘Lucho’, quien fue ganador de la Vuelta a España en 1987. La entidad llamó a indagatoria al ex deportista y a Rafael Herrera Herrera por la desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, para el octubre de 2002.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera”, indica la Fiscalía.

El caso se conoció tras el señalamiento directo del exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, que lo acusó de haber solicitado a las Autodefensas Campesinas del Casanare hacer desaparecer a cuatro vecinos, presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.

El caso se remonta a 2002 cuando, según la versión de Gómez, alias Ojitos y otro exparamilitar llamado Óscar Andrés Huertas, alias Menudencias, recibieron la orden de Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, de atender un encargo de Herrera.

Según Gómez, el objetivo era “mandar a limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla” y que en realidad eran vecinos del deportista, identificados como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega, “desaparecidos el 23 de octubre de 2002, en circunstancias similares”, señala el documento judicial.

Noticia en desarrollo...