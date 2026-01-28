La reciente guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha dejado de lado y lado perdedores, pero parece que al vecino país le está saliendo más caro: el Ministerio de Minas asegura que suspensión de energía le está generando sobrecostos por dos millones de dólares diarios a la administración de Daniel Noboa.

Lea también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

El ministerio aseveró, además, que la decisión de interrumpir la venta de energía colombiana está “obligando a Ecuador a recurrir a fuentes más costosas y menos eficientes”.

Esto en medio de la guerra comercial que hay entre ambos países por la decisión de Quito la semana pasada de imponer aranceles del 30 % a los productos colombianos y la respuesta recíproca de Bogotá con los aranceles y de suspender la venta de energía al vecino país, lo que a su vez fue contestado por Ecuador con la subida de la tarifa de transporte de petróleo colombiano en un 900 %.

Lea también: “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena”, la polémica frase del presidente Petro durante discurso en Bogotá

Afirma la cartera de energía en este sentido que “Colombia ofrecía energía confiable, competitiva y limpia, en el marco de la integración energética regional”.

“La suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los 2 millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”, señaló la viceministra de Energía, Karen Schutt.

Lea también: Informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez descarta responsabilidad del piloto: contaba con certificados vigentes

Finalmente, el Gobierno insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, levantar restricciones que hoy afectan a ambos países y avanzar en soluciones concertadas.