Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La reciente guerra comercial entre Colombia y Ecuador ha dejado de lado y lado perdedores, pero parece que al vecino país le está saliendo más caro: el Ministerio de Minas asegura que suspensión de energía le está generando sobrecostos por dos millones de dólares diarios a la administración de Daniel Noboa.

Lea también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

El ministerio aseveró, además, que la decisión de interrumpir la venta de energía colombiana está “obligando a Ecuador a recurrir a fuentes más costosas y menos eficientes”.

Ecuador protesta ante EE. UU. por incidente con agente de ICE en su consulado en Mineápolis

Esto en medio de la guerra comercial que hay entre ambos países por la decisión de Quito la semana pasada de imponer aranceles del 30 % a los productos colombianos y la respuesta recíproca de Bogotá con los aranceles y de suspender la venta de energía al vecino país, lo que a su vez fue contestado por Ecuador con la subida de la tarifa de transporte de petróleo colombiano en un 900 %.

Lea también: “Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena”, la polémica frase del presidente Petro durante discurso en Bogotá

Afirma la cartera de energía en este sentido que “Colombia ofrecía energía confiable, competitiva y limpia, en el marco de la integración energética regional”.

“La suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los 2 millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”, señaló la viceministra de Energía, Karen Schutt.

Lea también: Informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez descarta responsabilidad del piloto: contaba con certificados vigentes

Finalmente, el Gobierno insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, levantar restricciones que hoy afectan a ambos países y avanzar en soluciones concertadas.