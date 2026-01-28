A casi 20 días del accidente aéreo que cobro la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez, nuevos detalles se conocen del siniestro gracias al análisis preliminar adelantado por Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, autoridad adscrita a la Aeronáutica Civil.

El informe detalla que la avioneta realizó el rodaje hacia la pista 05 del aeropuerto Juan José Rondón (Paipa, Boyacá) y aproximadamente a las 4:09 de la tarde inició el vuelo y tan solo dos minutos después, se presentó el accidente, es decir, a las 4:11 de la tarde.

Luego de la colisión, todo apuntaba al piloto y las condiciones de la aeronave, sin embargo, este nuevo informe da cuenta de todo lo contario: “La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-212005 se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo”.

“El último chequeo de vuelo en la aeronave Piper PA 31325 se realizó el 30 de marzo 2025 en el aeródromo SKGY con resultados satisfactorios”, dice el informe preliminar.

Además, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes dejó claro que “el certificado médico se encontraba válido y vigente sin registro de delimitaciones especiales para el vuelo”.

Sobre el piloto al mando –también fallecido en el accidente- contaba con su certificado vigente de piloto privado (una licencia extranjera) que lo habilitaba para pilotear aviones monomotor terrestres y aviones multimotor terrestre. Y no solo eso, también disponía de licencias de vuelo colombianas como la de piloto comercial de avión (PCA) expedida el 18 de abril de 2022; piloto privado de avión (PPA) expedida el 15 de mayo de 2022; e instructor de vuelo de avión (IVA) expedida el 13 de diciembre de 2025.

“De acuerdo con la bitácora de vuelo al 25 de octubre de 2025, el piloto acumulado a un total de 1.650:45 horas de vuelo”, reza el informe.

Así fue el accidente

La aeronave de matrícula N325FA, aseguran, tuvo un desplazamiento lineal de 21 metros en la finca Marengo, vereda Romita, del municipio de Paipa. “Testigos oculares cercanos al lugar del accidente afirmaron que la aeronave impactó el terreno y presentó un rebote hasta quedar en la posición final”.

Descartaron que se hubiese producido fuego antes de la colisión y que fue el rompimiento de los tanques de combustible, lo que generó las llamas casi que de manera inmediata al entrar en contacto con partes con altas temperaturas de los motores.

“Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego post-impacto. Como consecuencia del impacto y del incendio, la aeronave sufrió daños sustanciales y los seis ocupantes presentaron lesiones de connotación fatal”.

Tampoco hubo rompimiento de algunas de las partes, esto se confirmó gracias a que se pudieron encontrar todas las piezas de la avioneta en el sitio del siniestro.