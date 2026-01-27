En Barranquilla, un vendedor de café se volvió viral en redes sociales al recorrer la ciudad en bicicleta con un letrero en su camiseta que dice “John Valdez”, haciendo su propia versión del famoso ícono cafetero de Colombia a nivel mundial.

Leer más: Corey Harrison, de ‘El Precio de la Historia’, sufrió accidente en motocicleta: 11 costillas rotas

Y es que la creatividad e ingenio del vendedor llamó la atención de los usuarios en las plataformas digitales, quienes resaltaron su iniciativa, entusiasmo y “rebusque” para promocionar el producto en las calles de la capital del Atlántico.

En las imágenes se puede ver al hombre recorrer la ciudad con su bicicleta y un cajón lleno de termos con café caliente, listo para ser consumido. Una de los hechos que más llamó la atención es que en la espalda lleva el nombre de “John Valdez”, el cual tiene una tipografía muy similar a la marca colombiana, por lo que muchos en internet llegaron a pensar que podría enfrentar problemas legales.

Le puede interesar: Video: Rescatan a un perrito atrapado en un río congelado en Estados Unidos

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, pues la empresa Juan Valdez – a través de sus redes sociales oficiales –anunció su búsqueda del vendedor y también publicó un emotivo mensaje.

“Estamos buscando a John Valdez, un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo. Si lo conoces, ayúdanos etiquetándolo en los comentarios o cuéntanos dónde podemos encontrarlo, estamos seguros de que juntos lo lograremos.”, se lee en la descripción.

No olvide leer: Así debe preparar los huevos para conservar sus beneficios, según los nutricionistas

Es por ello, que se cree que la marca prepara una sorpresa para el emprendedor.