Corey Harrison, hijo de Rick Harrison y parte de los protagonistas de ‘El Precio de la Historia’, la serie de History Channel la casa de empeño en Las Vegas, publicó una serie de fotografías que preocuparon a sus seguidores.

La publicación no tuvo que ver con una venta millonaria ni con una discusión sobre el precio de algún elemento de alto valor. Subió una serie de fotografías en una cama de hospital, asegurando que tuvo un accidente en su motocicleta.

“Estoy bastante jodido, pero bien. Las barras antivuelco son increíbles. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Perdón, papá, parece que me voy a perder tu boda”, publicó Corey.

En las fotografías se le ve con moretones y signos de golpes. Además, publicó radiografías que muestran que terminó con al menos 11 costillas rotas.

“Me siento como Forrest Gump”, agregó Corey en su publicación.

Poco después de la publicación, un representante de su padre Rick explicó que las lesiones efectivamente fueron por un accidente en una motocicleta y que fue la única persona involucrada en el mismo.

Se supo que los médicos le indicaron a Corey que deberá “permanecer fuera de actividad física y confinado en cama durante al menos seis semanas”.

Corey es propietario, junto a su padre, de la casa de empeño Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, donde creció frente a las cámaras desde el estreno de Pawn Stars en 2009.