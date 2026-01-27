La película ‘One battle after another’ (Una batalla tras otra), del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se posicionó este martes con 14 nominaciones como la favorita de la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, donde la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, también logró una nominación.

En la carrera hacia los BAFTA, que se celebrarán el próximo 22 de febrero en Londres, a ‘One battle after another’ le sigue de cerca ‘Sinners’, con 13 nominaciones; así como ‘Hamnet’ y ‘Marty Supreme’, con 11; ‘Frankenstein’ y ‘Sentimental Value’, con ocho cada una; o ‘I Swear’ y ‘Bugonia’, con cinco.

Tres nominaciones lograron ‘The ballad of Wallis Island’, ‘Pillion’ y ‘F1’, mientras que ‘Wicked: For Good’, ‘Zootropolis 2’ y la brasileña ‘The secret agent’ consiguieron dos, esta última, tanto en la categoría de mejor guión original como en la de mejor película de habla no inglesa.

Brasil, ‘Sirat’ y Del Toro, en la terna

El filme del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho también competirá por el galardón de mejor película de habla no inglesa con la española ‘Sirat’, del director franco-gallego Óliver Laxe, así como con ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier; ‘The voice of Hind Rajab’, de Kaouther Ben Hania, y ‘It’s was just an accident’, de Jafar Panahi.

‘Sirat’, dirigida y escrita por Laxe, sigue acumulando reconocimiento internacional, tras lograr recientemente dos nominaciones a los próximos premios Óscar, con una historia que se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

La presidenta de la Academia de Cine y Televisión, Sara Putt, halagó en declaraciones a EFE la cinta del cineasta franco-gallego: “‘Sirat’ es una película excelente. Es una película retadora, es muy diferente y creo que es lo que la hace memorable y excitante. Felicidades a todos los que están involucrados”.

La representación latinoamericana también se completó con la nominación del actor puertorriqueño Benicio del Toro como mejor actor de reparto por su interpretación en ‘One battle after another’, que optará a la segunda máscara dorada de su palmarés, tras haberla obtenido en 2001 por ‘Traffic’.

Del Toro se batirá en la misma categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además del actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi (‘Frankenstein’), Paul Mescal (‘Hamnet’), Peter Mullan (‘I Swear’) y Stellan Skarsgard (‘Sentimental Value’).

Del mismo modo, la cineasta brasileña Petra Costa luchará por conseguir el galardón en la categoría de mejor documental, tras obtener una nominación con ‘Apocalypse in the Tropics’, centrado en cómo el movimiento evangélico que allanó el camino para la presidencia de Jair Bolsonaro.

Una lista dominada por la “excelencia”

De las 220 películas inicialmente presentadas a los BAFTA, tan solo 46 han logrado este martes hacerse con una nominación, en una lista que, a juicio de Putt, ha puesto como principal criterio de selección la “excelencia”.

Bajo esta premisa, la categoría reina de los galardones, la de mejor película, ‘One battle after another’ tendrá como rivales a ‘Sinners’, ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’ y ‘Sentimental Value’; que también repiten en la de mejor director incluyendo a Yorgos Lanthimos, por ‘Bugonia’.

Timothée Chalamet (Marty Supreme) se posiciona como el favorito en las apuestas para lograr la máscara dorada en la categoría de mejor actor, donde se enfrentará a Leonardo Dicaprio (‘One battle after another’); Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Jesse Plemons (‘Bugonia’), Michael B. Jordan (‘Sinners’) y Robert Aramayo, por ‘I Swear’.

En el galardón de mejor actriz, la irlandesa Jessie Buckley tiene, salvo sorpresa mayúscula, el mayor número de papeletas para conseguir el galardón, pero contará con una difícil competencia: Rose Byrne (‘If I Had Legs I’d Kick You’), Kate Hudson (‘Song Sung Blue’), Chase Infiniti (‘One battle after another’), Renate Reinsve (‘Sentimental Value’) y Emma Stone (’Bugonia).

Los actores británicos Aimee Lou Wood (‘The White Lotus’) y David Jonsson (‘Industry’) fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La gala de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de la capital británica.