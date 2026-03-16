Una batalla ganada tras otra. Eso fue lo que hizo la película de Paul Thomas Anderson, ‘Una batalla tras otra’, en la temporada de premios. Ganó de principio a fin y este domingo en los Óscar, coronó su favoritismo con 6 premios.

El filme obtuvo el galardón a mejor película, mejor director y guion adaptado, de la mano de Paul Thomas Anderson, quien hasta este momento no había podido ganar ninguna estatuilla. Asimismo, se impuso a mejor actor de reparto (Sean Penn), mejor casting, siendo la primera vez que se entregaba, y edición.

“Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Hacen que uno tenga que trabajar duro para conseguir uno de estos. De verdad lo aprecio. Comparto esto con un amigo mío que está al otro lado de las sombras, llamado Adam Sumner. Ahora mismo está en un gran bar en el cielo, tomándose un gin tonic, y está muy feliz por mí y por nuestro equipo”, dijo PTA al recoger uno de sus premios.

‘Una batalla tras otra’ venció además en la lucha codo a codo que tenía con la película ‘Sinners’ de Ryan Coogler, que a pesar de ser la cinta más nominada de la historia con 16 candidaturas, solamente pudo alzar cuatro estatuillas.

Entre las más sonadas que pudo alcanzar se encuentra la de mejor fotografía que por primera vez se la quedó una mujer, Autumn Durald Arkapaw.

“He sentido muchísimo amor de parte de todas las mujeres durante toda esta campaña y he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas. Siento que momentos como este ocurren gracias a ustedes, y quiero agradecerles por eso”, dijo.

También se quedó con el de mejor actor para Michael B. Jordan, quien le ganó el pulso a Timothée Chalamet. Ryan Coogler por su parte ganó a mejor guion original y también obtuvieron a Mejor banda sonora.

En las categorías importantes, la irlandesa Jessie Buckley se llevó uno de los premios más cantados de la noche, a mejor actriz, gracias a su papel en Hamnet.

‘Frankenstein’ dominó en lo técnico

En el apartado técnico, la cinta ‘Frankenstein’ del mexicano Guillermo del Toro dominó de principio a fin con premios a Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peinado, y Mejor diseño de producción.

La diseñadora de vestuario Kate Hawley, que ya había trabajado con del Toro en Titanes del Pacífico, dijo al subir al escenario: “En nombre mío y del increíble equipo con el que trabajo —los artesanos, los alquimistas, los tejedores de sueños— estamos muy agradecidos con la Academia por reconocer nuestro oficio. Ha sido un verdadero privilegio estar junto a Ruth Carter, Niaga Valertsi, Mel Gosier y Deb Scott. Ha sido maravilloso conocerlos a todos. Y Guillermo, no voy a llorar. Gracias por la visión y por llevarnos en tu viaje. Ha sido un gran privilegio formar parte de él. Todas nuestras nominaciones también son tuyas. Compartimos esto contigo”.

‘Valor sentimental’ le dio el Óscar a Noruega

Una de las categorías más duras, la de mejor película internacional, se la llevó Noruega con la cinta ‘Valor sentimental’ del director Joachim Trier, quien le ganó la pulseada a la brasileña ‘El agente secreto’.

Al subir al escenario, acompañado del elenco de la cinta que trata de una familia disfuncional, el cineasta dijo: “Oh, Dios mío. Muchas gracias. Soy solo un cinéfilo de Noruega. Muchas gracias, de verdad. Gracias a la Academia, y gracias a Neon, que trajo la película hasta aquí, y a MK2 que nos ayudó”.

Seguidamente mencionó que “esta película trata sobre una familia muy disfuncional, y es lo opuesto a lo que yo sentí con este hermoso, hermoso grupo que está detrás de mí. Creo que hago películas para sentirme en casa con la gente, y realmente sentí que ese hogar era verdadero. Hay 1.072 personas en los créditos de esta película, y las amo a todas, y comparto esto con ellas. El elenco que está detrás de mí… nunca he estado tan orgulloso. Gracias por aceptar trabajar conmigo".

También comentó que al estar en la categoría de película internacional siente que representa a los cineastas globales en un momento como este. “Solo quiero reconocer las maravillosas películas con las que fuimos nominados. Son filmes importantes y hermosos que reflejan nuestra crisis presente y también las crisis del pasado”.