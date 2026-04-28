La industria audiovisual colombiana enfrenta históricamente una paradoja: mientras sus historias cautivan a millones frente a las pantallas, la identidad de quienes las crean se diluye en un nombre sin rostro en los créditos iniciales. Tras años de trabajar desde el anonimato, los escritores de cine y televisión han logrado transformar su realidad gracias a la sanción de la Ley Pepe Sánchez, que permitió la creación de la Sociedad de Gestión Colectiva REDES SGC.

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La Ley reconoce el derecho de los autores a recibir una remuneración justa por la comunicación pública de sus obras: a mayor éxito de una obra, mayor retribución para su autor. Pero REDES SGC va más allá de lo económico: su programa de bienestar social —salud, formación, herramientas de trabajo y participación en festivales como la FILBO— la consolida como una sociedad humanista que acompaña a sus socios en todas las esferas de su vida. A esto se suman acuerdos de reciprocidad con más de 40 Sociedades de Gestión del mundo, que garantizan el pago de derechos más allá de las fronteras colombianas.

Contar con tres charlas en la programación oficial de la Feria es una declaración de principios sobre la identidad integral del autor, quien a menudo navega con la misma destreza entre la escritura audiovisual y la narrativa literaria.

Para la presidenta de REDES, Alexandra Cardona, conquistar estos espacios en un escenario tradicionalmente volcado hacia el libro impreso es un hito fundamental para el gremio. La programación oficial de REDES en la Feria incluye tres encuentros fundamentales que abordan el oficio desde distintos ángulos.

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El evento central, Escritores audiovisuales en clave literaria, reunirá a 19 socios —quienes además de guionistas son autores de libros publicados— en una charla conducida por el también socio Santiago Rivas el miércoles 29 de abril a las 5:30 p.m. en el Gran Salón F.

Estas charlas facilitarán el encuentro entre el público asistente, la obra y los autores que han escrito obras de teatro, películas o telenovelas ampliamente conocidas: Rigo, las Hermanitas Calle (César Betancurt “Pucheros”); La hija del Mariachi, La Ley del Corazón (Felipe Agudelo), entre muchas otras.

A esta agenda se suman los conversatorios: Creación con inteligencia artificial: ¿Hay derecho de autor?, el jueves 30 de abril a las 5:30 p.m. en Talleres 2, con la participación de Pablo Arbélaez, reconocido como uno de los 100 investigadores más influyentes del mundo en inteligencia artificial, y María Fernanda Cárdenas, abogada de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA); y La conquista del derecho de autor en Colombia y en la India, el sábado 2 de mayo a las 5:30 p.m. en Talleres 4, espacio diseñado para que el público explore cómo la inteligencia artificial transforma —y es transformada por— la experiencia de la escritura, y cómo la gestión colectiva del derecho de autor cambia concretamente la vida de los escritores a nivel global.

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Para Alexandra Cardona, (escritora de la icónica Confesión a Laura), la llegada a la FILBO tiene un matiz especial este año con India como país invitado de honor. Cardona destaca el estrecho vínculo entre ambas naciones a través de sus industrias audiovisuales, señalando que la India no solo es una potencia literaria, sino un gigante del cine que comparte con Colombia la necesidad de proteger a sus creadores.

Cardona señala que la palabra invisible define con precisión la realidad de los escritores audiovisuales en Colombia, una condición que, si bien puede ser elegida por el gusto al anonimato, se vuelve peligrosa cuando deriva en precariedad económica y falta de garantías laborales.

Más allá del prestigio académico, esta participación es una respuesta política a la invisibilidad que menciona Cardona. Si bien el anonimato es una elección estética para muchos escritores, la Ley Pepe Sánchez y la gestión de REDES han demostrado que ese silencio no debe traducirse en precariedad.

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Al asegurar acuerdos con plataformas como Netflix y canales como Caracol y RCN, la Sociedad ha validado que el trabajo del escritor es el corazón de la cadena de valor. Conquistar esos espacios es, en definitiva, la consolidación de un gremio que ya no solo reclama sus derechos en los despachos legales.

Por lo tanto esta presencia en la FILBO se consolida como una invitación a los medios y al público para entender el valor del autor en la cadena de producción. Al permitir que los asistentes conecten con los creadores de sus historias favoritas, REDES SGC no solo celebra la literatura, sino que fortalece la gestión colectiva como el único camino hacia un pago justo y una vida profesional digna para quienes construyen el imaginario cultural del país.

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