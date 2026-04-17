El novelista peruano Mario Vargas Llosa fue homenajeado este viernes en un evento organizado por el Instituto Cervantes de Madrid durante el que escritores como Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vásquez o Rosa Montero evocaron el universo literario del premio nobel para conmemorar el primer aniversario de su muerte.

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El acto consistió en la lectura de una serie de palabras incluidas en el ‘Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras’, presentado en octubre pasado durante el Congreso de la Lengua de Arequipa (Perú).

Cada una de las cien palabras incluidas en el diccionario da pie a distintos autores, entre ellos los reunidos este viernes en la sede española del Cervantes, a evocar distintos aspectos de la vida y obra de Vargas Llosa, fallecido el 13 de abril de 2025.

“Es un autor decisivo, uno de los grandes autores de nuestra lengua y un gran intelectual que nos ayudó a entender el mundo”, señaló el director del Cervantes, Luis García Montero, en la presentación del acto.

ZIPI/EFE MADRID, 17/04/2026.- Carme Riera interviene este viernes en la presentación en el Instituto Cervantes en Madrid del 'Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras', una obra que reúne un centenar de voces que convocan el universo literario del Premio Nobel. EFE/Zipi

La escritora y académica de la Real Academia Española (RAE) Carme Riera arrancó con ‘catedral’ e hizo referencia a la novela ‘Conversación en la catedral’ (1969), cuya lectura “entusiasta” por parte de la agente literaria Carmen Balcells hizo que cambiara su residencia de Londres a Barcelona en aquellos años, y de la que el mismo Vargas Llosa dijo que si tuviera que salvar solo una de sus novelas del fuego, sería esa.

Pilar Reyes, su editora en Alfaguara desde 2009, compartió algunos de los momentos más importantes vividos con él, hitos como el Premio Nobel y el ingreso en la Academia francesa, o la conversación que mantuvo con él en la primavera de 2023, cuando le comunicó que no volvería a escribir novelas por carecer de la energía vital que esa tarea precisaba para él.

Rosa Montero, cuya palabra fue ‘amor’, lo describió como “un hombre apasionado por la vida, por la realidad, la política, la literatura”, un hombre “con una curiosidad universal, apasionado por el amor y que amaba estar enamorado”.

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Juan Gabriel Vásquez habló de “dictadura”, una palabra muy presente en su obra, por “las maneras en que el poder afecta a los individuos y distorsiona las relaciones sociales”, y mencionó tres obras que exploran directamente el tema: ‘Conversación en la catedral’, ‘La fiesta del chivo’ y ‘Tiempos recios’.