Con la llegada de los primeros ejemplares de ballena jorobada a las aguas cálidas del Pacífico colombiano, quedó oficialmente inaugurada la temporada de avistamiento de estos mamíferos marinos, un fenómeno natural que cada año atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros.

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Entre julio y octubre, zonas como Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga se convierten en escenarios privilegiados para observar a estos gigantes del océano durante su proceso de reproducción y crianza.

Buenaventura busca impulsar el turismo todo el año

En el marco del inicio de la temporada, fue presentada la estrategia “Buenaventura 365 días al año”, una iniciativa respaldada por Fontur, la Secretaría de Turismo local y el sector hotelero para promover al municipio como un destino turístico permanente.

La apuesta busca destacar no solo el atractivo del avistamiento de ballenas, sino también la riqueza gastronómica, cultural y natural de la región, con el objetivo de fortalecer la economía local durante los doce meses del año.

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Un viaje de miles de kilómetros

Las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde la Antártida y el sur de Chile hasta las costas colombianas en busca de aguas más cálidas y seguras para reproducirse y dar a luz a sus crías.

A propósito del inicio de la temporada, el Ministerio de Ambiente destacó la importancia de proteger a esta especie a través de una simulación de lamina del álbum Panini del Mundial 2026, publicado en su cuenta de X: “¡Álbum de la Biodiversidad Colombiana! Ballena Jorobada. Juega de visitante en las costas del Pacífico colombiano. Esta gigante del océano recorre miles de kilómetros para llegar a nuestras aguas cálidas, donde canta, salta y cría a sus ballenatos, llenando de vida los mares de Colombia. Aunque impresiona con su fuerza y sus acrobacias, enfrenta un partido difícil: la contaminación, el ruido submarino y las amenazas sobre los océanos. Proteger el mar es mantenerla en el juego”, señaló la cartera ambiental.

¡Álbum de la Biodiversidad Colombiana!



🐋⚽ Ballena Jorobada



Juega de visitante en las costas del Pacífico colombiano.



Esta gigante del océano recorre miles de kilómetros para llegar a nuestras aguas cálidas, donde canta, salta y cría a sus ballenatos, llenando de vida los… pic.twitter.com/e84RizWeA3 — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) May 29, 2026

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Recomendaciones para los visitantes

Las jornadas de observación se realizan diariamente en diferentes horarios y cuentan con el acompañamiento de operadores turísticos y guías locales.

Las autoridades recordaron que los avistamientos dependen de las condiciones climáticas y del comportamiento natural de los animales, por lo que recomendaron a los visitantes mantener la paciencia y seguir las normas de turismo responsable para proteger a la especie y su hábitat.