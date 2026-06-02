La propuesta de reducir el tamaño del Estado sin eliminar la ayuda social fue uno de los puntos centrales que expuso el candidato presidencial Abelardo De la Espriella al referirse a su visión de gobierno.

El líder de Defensores de la Patria aseguró que mantendrá y fortalecerá los subsidios dirigidos a la población más vulnerable, al tiempo que impulsará una profunda depuración de los programas sociales para evitar abusos y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

De la Espriella defendió la necesidad de construir un Estado más pequeño y eficiente.

“Yo creo en un Estado pequeño, en un Estado que podamos reducir hasta en un 40 %”, afirmó, al insistir en que el aparato público colombiano cuenta con una estructura burocrática excesiva que, a su juicio, genera altos costos sin traducirse necesariamente en mejores resultados para los ciudadanos.

El dirigente también cuestionó el tamaño actual de la administración pública. “El Estado colombiano tiene más de 700.000 empleados y contratistas que no son necesarios”, sostuvo.

¿Y los subsidios?

Aclaró que la reducción del Estado no significa acabar con los programas de asistencia social. Por el contrario, señaló que los subsidios deben mantenerse para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y no tienen otra alternativa para sostenerse.

De hecho, en su momento en diálogo con Noticias RCN, De la Espriella dijo: “¿En qué cabeza cabe que yo tendría corazon para quitarle a un viejito un subsidio, todo lo contrario. Los subsidios no hay que acabarlos, hay que priorizarlos” y añadió: “El aumento al subsidio de los abuelitos es justo y válido; incluso pienso llevarlo más arriba”.

Por eso insistió en su propuesta de aumentar el subsidio para los adultos mayores de $230.000 a $400.000 mensuales, una medida que, según asegura, busca brindarles una vejez más digna y tranquila.

“Creo en los subsidios para la gente que los necesita, no para vagos a los que hay que pagarles para que no delincan”, añadió. Según explicó, el problema radica en que algunos programas terminan beneficiando a personas que podrían incorporarse al mercado laboral, mientras sectores realmente necesitados continúan sin recibir el apoyo suficiente.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer las ayudas dirigidas a las madres cuidadoras que dedican gran parte de su tiempo a atender hijos con enfermedades o discapacidades. “Eso hay que reforzarlo”, afirmó.

Además, la campaña ha explicado que De la Espriella no tiene intenciones de acabar con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisben, como falsamente ha circulado por redes sociales.

De la Espriella también puso el foco en la lucha contra el hambre, una problemática que calificó como una de las mayores urgencias del país.

“Más de 20 millones de compatriotas se van a la cama todos los días con una mala comida”, aseguró.

Para el precandidato, esa situación debe convertirse en una prioridad nacional. “Eso no debería dejarnos dormir al resto de los 33 millones que tenemos las tres comidas aseguradas”, agregó.

Según explicó, su proyecto contempla una estrategia social que combine subsidios focalizados, generación de empleo y crecimiento económico para reducir las condiciones de pobreza. Entre las iniciativas que pretende impulsar mencionó el programa ‘Matemos el hambre’, enfocado en combatir la inseguridad alimentaria.

“Al hambre hay que matarla”, expresó al defender el nombre de la propuesta, que busca atacar de manera directa las causas estructurales de la pobreza.

Además de la focalización de subsidios, De la Espriella anunció que su plan de gobierno incluirá la recuperación del sistema de salud, la reducción de impuestos, el fortalecimiento de la educación y una ofensiva contra la corrupción, fenómeno que, según afirmó, le cuesta al país entre 80 y 90 billones de pesos anuales.

“No podemos tener nunca tranquilidad, concordia y paz en Colombia si tenemos 20 millones de personas que se van con una mala comida a la cama”, concluyó.