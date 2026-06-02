Con la llegada del receso de mitad de año, miles de colombianos se preparan para disfrutar de unos días de descanso en destinos de clima cálido, playas, piscinas y espacios al aire libre. Sin embargo, en medio de los preparativos para el viaje, muchas personas suelen pasar por alto la importancia de proteger adecuadamente la piel y el cabello de factores como la radiación solar, el agua salada, el cloro y las altas temperaturas.

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Aunque cada vez existe una mayor conciencia sobre el bienestar personal y el uso de productos elaborados con ingredientes naturales, todavía persisten hábitos que pueden afectar la salud capilar y cutánea. La falta de protección solar, la exposición prolongada a los rayos UV y el uso de ciertos productos con componentes irritantes continúan siendo algunas de las principales preocupaciones de los especialistas.

Asimismo, para Luisa Chimá, empresaria colombiana dedicada al sector del cuidado personal, las vacaciones representan una oportunidad para fortalecer los hábitos de prevención y autocuidado.

“Las vacaciones deben ser un momento para disfrutar y cuidarse, no para maltratar la piel o el cabello. Muchas veces las personas invierten en viajes y olvidan que el sol, el mar o la piscina también generan daños importantes si no existe una rutina adecuada de protección e hidratación. Hoy los consumidores son mucho más conscientes y buscan productos más nobles, con ingredientes naturales y libres de componentes agresivos como los parabenos”, expresó al medio Infobae.

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Los expertos advierten que uno de los errores más frecuentes es pensar que únicamente la piel requiere protección frente al sol. El cabello también puede verse seriamente afectado por la exposición constante a la radiación solar, especialmente cuando se combina con el contacto repetido con el agua de mar o las piscinas.

Entre las consecuencias más comunes se encuentran la resequedad, la pérdida de brillo, el debilitamiento de la fibra capilar y las alteraciones en el color de quienes utilizan tintes o tratamientos químicos. Por ello, recomiendan el uso de productos hidratantes y fórmulas enriquecidas con ingredientes naturales que ayuden a recuperar la estructura capilar y mantener su apariencia saludable durante la temporada vacacional.

Otro aspecto sobre el que alertan los especialistas es la falsa creencia de que permanecer durante largas jornadas bajo el sol favorece un bronceado más uniforme. Por el contrario, la exposición excesiva puede provocar manchas, irritaciones, envejecimiento prematuro de la piel e incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cutáneas.

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Ante este panorama, se recomienda complementar la protección solar con una hidratación adecuada antes, durante y después de las actividades al aire libre, además de utilizar productos diseñados para el cuidado de la piel durante la exposición al sol.

Mientras tanto, la industria de la belleza continúa adaptándose a las nuevas exigencias de los consumidores. Uno de los temas que ha cobrado relevancia en los últimos años es el uso de parabenos en productos cosméticos. Aunque estos compuestos han sido empleados tradicionalmente como conservantes, algunas personas pueden experimentar sensibilidad o irritación frente a determinadas formulaciones.

Esta situación ha impulsado a numerosas marcas a desarrollar alternativas más acordes con las tendencias de consumo responsable, incorporando ingredientes naturales y reduciendo el uso de componentes considerados agresivos.

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“Hoy entendemos que el cuidado personal va mucho más allá de la estética. Las personas quieren sentirse bien, cuidar su salud y usar productos que realmente aporten bienestar. Por eso nuestras marcas han evolucionado hacia fórmulas más naturales, conscientes y pensadas para acompañar el estilo de vida real de los consumidores”, añadió Chimá.

Los especialistas señalan que existe una serie de recomendaciones básicas para mantener el bienestar de la piel y el cabello durante las vacaciones. La primera es garantizar una hidratación adecuada mediante el consumo frecuente de agua y el uso de productos humectantes que ayuden a conservar el equilibrio natural del organismo.

Además, aconsejan evitar el lavado excesivo del cabello. Aunque el calor y la humedad pueden generar una sensación de suciedad con mayor rapidez, los lavados continuos pueden eliminar los aceites naturales que actúan como barrera protectora, favoreciendo la resequedad.

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Finalmente, destacan la importancia de elegir productos elaborados con ingredientes como aloe vera, aguacate, papaya, banano y aceites naturales, reconocidos por sus propiedades reparadoras e hidratantes. Estos elementos contribuyen a recuperar y fortalecer tanto la piel como el cabello tras la exposición a condiciones ambientales exigentes.