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Por:  Redacción Sociedad

Las notas del fallecido bajista José Vásquez ‘Queváz’ vuelven a tomar un nuevo aire con un lanzamiento literario. El músico que inició en la guitarra en su Aracataca natal y con el tiempo tras criarse en Chiriguaná, empezó a vincularse a la música vallenata, siendo reconocido como el mejor bajista de todos los tiempos en este género musical.

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En el marco de la apertura del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, el escritor, músico e investigador cultural, Alcides Romero Cogollo, presentará el libro ‘José Vásquez’ “Quévaz”, una obra de más de 300 páginas que documenta la vida del bajista que revolucionó el género.

A José Vásquez le cantan en su funeral que ‘lo seguirán queriendo’

El evento tendrá lugar el próximo martes 28 de abril en la Casa de la Cultura de Valledupar, a partir de las 8:30 a.m. y contará con la presencia de importantes personalidades de la música vallenata y autoridades de la ciudad.

La obra presenta la genialidad de José Vásquez ‘Quévaz’, el virtuoso bajista que a los 17 años debutó profesionalmente junto a Jorge Oñate y Miguel López. Fue en 1972, con la puya ‘La vieja Gabriela’, donde Vásquez inmortalizó el “andante” del bajo, estableciendo el patrón rítmico que define al vallenato moderno.

A través de 24 entrevistas detalladas de artistas de nuestro folcor, el libro narra la evolución del artista nacido en Aracataca y formado en Chiriguaná, quien no solo dominó las cuerdas, sino que brilló como compositor de himnos para el Binomio de Oro, entre ellos ‘Te seguiré queriendo’ ‘Esa’, ‘’ y ‘Colombia’.

‘Quévaz’ fue el arquitecto sonoro detrás de los éxitos de leyendas como Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Los Betos, Iván Villazón y Silvestre Dangond, entre otros. Este libro es, en esencia, un tributo necesario al hombre que le dio una nueva pulsación al folclor.

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De esta manera, el rey Momo 2020, pone a consideración esta obra literaria que busca avivar las notas musicales de este virtuoso del bajo que falleció en 2022 y que ahora revive entre las páginas de este libro.