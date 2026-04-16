Las notas del fallecido bajista José Vásquez ‘Queváz’ vuelven a tomar un nuevo aire con un lanzamiento literario. El músico que inició en la guitarra en su Aracataca natal y con el tiempo tras criarse en Chiriguaná, empezó a vincularse a la música vallenata, siendo reconocido como el mejor bajista de todos los tiempos en este género musical.

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En el marco de la apertura del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, el escritor, músico e investigador cultural, Alcides Romero Cogollo, presentará el libro ‘José Vásquez’ “Quévaz”, una obra de más de 300 páginas que documenta la vida del bajista que revolucionó el género.

El evento tendrá lugar el próximo martes 28 de abril en la Casa de la Cultura de Valledupar, a partir de las 8:30 a.m. y contará con la presencia de importantes personalidades de la música vallenata y autoridades de la ciudad.

La obra presenta la genialidad de José Vásquez ‘Quévaz’, el virtuoso bajista que a los 17 años debutó profesionalmente junto a Jorge Oñate y Miguel López. Fue en 1972, con la puya ‘La vieja Gabriela’, donde Vásquez inmortalizó el “andante” del bajo, estableciendo el patrón rítmico que define al vallenato moderno.

A través de 24 entrevistas detalladas de artistas de nuestro folcor, el libro narra la evolución del artista nacido en Aracataca y formado en Chiriguaná, quien no solo dominó las cuerdas, sino que brilló como compositor de himnos para el Binomio de Oro, entre ellos ‘Te seguiré queriendo’ ‘Esa’, ‘’ y ‘Colombia’.

‘Quévaz’ fue el arquitecto sonoro detrás de los éxitos de leyendas como Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Los Betos, Iván Villazón y Silvestre Dangond, entre otros. Este libro es, en esencia, un tributo necesario al hombre que le dio una nueva pulsación al folclor.

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De esta manera, el rey Momo 2020, pone a consideración esta obra literaria que busca avivar las notas musicales de este virtuoso del bajo que falleció en 2022 y que ahora revive entre las páginas de este libro.