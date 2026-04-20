El mundo de las letras se sacude con la muerte del reconocido profesor, catedrático y periodista, Fernando Ávila. Su deceso ocurrió por causas naturales en Bogotá, el pasado 18 de abril. Su legado llegó a varias generaciones y su pasión por el idioma se reflejó en el trabajo que realizó.

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Ávila fue ampliamente valorado por su trabajo constante en la enseñanza de la lengua escrita, especialmente en todo lo relacionado con la ortografía, la puntuación y el uso preciso del lenguaje. Durante décadas se dedicó a explicar, con rigor y claridad, normas que para muchos resultaban complejas, contribuyendo a fortalecer la calidad de la escritura en contextos escolares, universitarios y profesionales.

Ávila fue columnista y defensor del lenguaje en el diario El Tiempo durante varios años, espacio desde el cual resolvió semanalmente dudas sobre ortografía, gramática y precisión léxica. Además, fue delegado en Colombia de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), entidad a la que representó adaptando recomendaciones lingüísticas internacionales a las necesidades del periodismo colombiano y atendiendo consultas diarias de periodistas del país.

En su trayectoria profesional también se desempeñó como jefe de redacción de la agencia Colprensa y de la revista Arco, combinando el trabajo en salas de redacción con la formación académica. Fue profesor en facultades de comunicación y periodismo de varias universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Central y la Universidad del Rosario, donde formó a generaciones de comunicadores en redacción y corrección de estilo.

Ávila fue autor de obras como Español correcto para Dummies (1997), Dónde va la coma (2001) y Cómo se escribe (2003), entre otras. Hizo parte también de la mesa de la emisora Blu Radio.

En su hoja de vida se registró una licenciatura en Artes, obtenida en 1975 en la Universidad Nacional de Colombia, y dos especializaciones: una en Redacción Periodística, realizada en la Universidad de Navarra, Pamplona, España, en 1980, y otra en Creación Literaria, en la Universidad Camilo José Cela, Madrid, España, en 2011.

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En su trasegar también capacitó a los periodistas del periódico EL HERALDO, por lo que su legado también queda sembrado en nuestra costa caribe. Desde esta casa editorial lamentamos su deceso y enviamos condolencias a sus familiares.