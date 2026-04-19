El set de grabación de la popular serie ‘Sin senos sí hay paraíso’ se tiñó de sangre.

Una verdadera tragedia sacudió en la tarde de este sábado 18 de abril al equipo de producción de la cuarta temporada de esta aclamada serie, luego de que un ataque con arma blanca dejara tres personas muertas en medio de las grabaciones que se adelantaban en Bogotá.

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El hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde varias personas participaban en el rodaje de la reconocida producción televisiva.

De acuerdo con el reporte entregado por el brigadier general Giovanni Cristancho, un hombre atacó sin mediar palabra a un ciudadano con arma cortopunzante.

Posteriormente, otras personas intentaron intervenir para defender a la víctima, pero también fueron agredidas.

“Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, indicó el oficial.

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La situación generó conmoción entre los integrantes del elenco y personal técnico de la producción. Una de las primeras en pronunciarse fue la actriz Carolina Gaitán, quien escribió en redes sociales: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.

Captura de pantalla Mensaje de luto de la actriz Carolina Gaitán.

La noticia ha causado fuerte impacto entre seguidores de la serie y en la industria audiovisual, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido.

La tragedia ha generado múltiples reacciones en el ámbito artístico. La actriz Carolina Gaitán, protagonista de la producción, expresó su dolor a través de redes sociales con un mensaje de luto: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros que fallecieron hoy”.

Por su parte, el también actor Jorge Enrique Abello y otras figuras de la televisión nacional se sumaron a las muestras de solidaridad. Mientras tanto, el equipo de la serie y las autoridades permanecen a la espera de avances oficiales que permitan entender lo sucedido.

Abello se sumó a la etiqueta “silencio en el set” y dijo “nada que celebrar”.