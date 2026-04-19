La industria audiovisual colombiana se viste de luto. Mientras anoche todo el país aplaudía a los nuevos ganadores de los premios India Catalina en Cartagena, este domingo el país amaneció con una noticia estremecedora. Tres personas murieron en medio del rodaje de una de las escenas de la cuarta temporada de la popular serie Sin senos sí hay paraíso.

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Los hechos que son investigados por la Sijín de la Policía y la Fiscalía, han provocado todo tipo de reacciones. Hasta el momento se conoce que una persona ajena a la producción habría ingresado al rodaje y sin mediar palabras atacó con arma blanco a uno de los miembros del equipo. Sus compañeros al observar el hecho, intentaron defenderlo, sin embargo no pudieron evitar su muerte. Además falleció el atacante y otro de los miembros de la producción.

Anoche, durante los Premios India Catalina, Carmen Villalobos subió al escenario para recibir el galardón a ‘Mejor Actriz Protagónica’. En su discurso de agradecimiento se mostró conmovida y, entre lágrimas, contó, sin mayores detalles, que había ocurrido una tragedia durante las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso. “Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo”, dijo.

De inmediato las redes sociales se sacudieron y en este espacio son varios los actores y también de asociaciones e instituciones las que han lamentado la tragedia.

Actores del elenco de Sin senos sí hay paraíso como Gregorio Pernía, Majida Issa, Carolina Gaitán, entre otros, coincidieron con la misma imagen. “Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSSHP que murieron hoy”.

Por su parte, otros artistas como Jorge Enrique Abello, Catherine Siachoque, Linda Baldrich, también se pronunciaron: “Nada que celebrar. Silencio en el set”. Los usuarios también han dejado sus comentarios, lamentando lo sucedido: “Lamentable hecho, paz a sus familias”, “muy fuerte, nadie está preparado para un ataque con arma blanca en un set”, “una verdadera lástima”, “abrazo al cielo”, “esto es una noticia que duele demasiado; la seguridad en los sets no es opcional; duele mucho, compañeros”, “Dios los tenga en su santa gloria. Descansen en paz”, “es muy triste que esto ocurra”.

Por su parte, otros artistas como Jorge Enrique Abello, Catherine Siachoque, Linda Baldrich, también se pronunciaron: “Nada que celebrar. Silencio en el set”. Los usuarios también han dejado sus comentarios, lamentando lo sucedido: “Lamentable hecho, paz a sus familias”, “muy fuerte, nadie está preparado para un ataque con arma blanca en un set”, “una verdadera lástima”, “abrazo al cielo”, “esto es una noticia que duele demasiado; la seguridad en los sets no es opcional; duele mucho, compañeros”, “Dios los tenga en su santa gloria. Descansen en paz”, “es muy triste que esto ocurra”.

El sindicato gremial audiovisual en Colombia emitió un comunicado que dice: “Desde ANTA expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el trágico suceso del día de hoy durante un rodaje en Bogotá. Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y a la solidaridad del sector audiovisual”.

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Actores Sociedad Colombiana de Gestión también se pronunció: “Desde Actores Sociedad Colombiana de Gestión nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con el equipo de producción en este difícil momento. Acompañamos su dolor y extendemos nuestro mensaje de apoyo a toda la comunidad audiovisual”.