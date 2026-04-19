Volvió a imponerse. No es la primera vez que lo hace. La serie de Netflix ‘La primera vez’ se impuso en la gala principal de los Premios India Catalina en su edición número 42 gracias a su tercera temporada quedándose con los galardones más importantes de la noche, incluyendo mejor serie de ficción, mejor actor protagónico para Emanuel Restrepo, mejor libreto de ficción para Dago García y el premio a actriz o actor revelación del año para Juliana García.

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La ceremonia se realizó en la Plaza de La Aduana, en Cartagena de Indias, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), y reunió a figuras de la televisión, el cine y las plataformas digitales.

Emanuel Restrepo, uno de los rostros centrales de la producción, agradeció el reconocimiento destacando el impacto que ha tenido la serie en su carrera. “Me parece impresionante estar al lado de actores que admiro tanto. Gracias a La primera vez, que me cambió la vida para siempre”, dijo al recibir el premio a mejor actor protagónico.

En las categorías actorales, la barranquillera Carmen Villalobos se llevó el premio a mejor actriz protagónica por La huésped. “De verdad no lo puedo creer. Esto significa demasiado para mí. No saben el reto que fue interpretar a Sonia”, expresó.

Por su parte, Delirio tuvo una presencia destacada en los premios de reparto. Paola Turbay ganó como mejor actriz de reparto y aprovechó su intervención para hablar sobre la importancia de abordar la salud mental.

“Este tema llegó en el momento justo. Toda familia tiene problemas de depresión y hay que hablarlo”, señaló. En la misma categoría masculina, Juan Pablo Urrego fue reconocido como mejor actor de reparto.

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En ficción, La vorágine, que era la gran favorita gracias a sus 17 nominaciones, no pudo sostener lo conseguido y solo pudo llevarse a casa mejor diseño de producción y quedarse con el premio del público como producción favorita. Además, su equipo de dirección, encabezado por Luis Alberto Restrepo y Harold Araiza, obtuvo el galardón a mejor dirección de ficción.

En otras categorías, Chiribiquete fue premiado como mejor documental, mientras que el barranquillero Emiro Navarro fue reconocido como mejor creador de contenido digital. “A todos los jóvenes que no desistan y luchen por sus premios”, dijo durante su discurso.

En el ámbito iberoamericano, Paulina Dávila y Pablo Cruz fueron elegidos como mejor actriz y actor de ficción, respectivamente. Cruz agradeció a la familia Gómez Bolaños por permitir contar la historia que dio vida a Chespirito: Sin querer queriendo, serie que también se llevó el premio a mejor producción iberoamericana de ficción. En documental, el reconocimiento fue para Marcial Maciel: el lobo de Dios.

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La lista de ganadores incluyó además a Fanpesinos 2 como mejor reality o concurso, Betty la fea, la historia continúa como mejor producción de comedia y Manes, en su tercera temporada, como mejor miniserie.

Noche de homenajes

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio Víctor Nieto a Toda una Vida a Consuelo Luzardo, quien celebró más de seis décadas de trayectoria.

“Soy una privilegiada porque descubrí desde muy joven lo que iba a ser la felicidad de mi vida”, afirmó.

También hubo un reconocimiento internacional para Natalia Reyes, quien recibió el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional. La actriz agradeció al público y al festival por el respaldo a su carrera fuera del país.