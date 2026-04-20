Valledupar se prepara para recibir la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026 transformará a la capital del Cesar en el epicentro cultural de Colombia. Con una proyección de más de 230.000 visitantes, la logística de transporte se ha convertido en el principal desafío para los asistentes, quienes este año han inclinado la balanza de manera contundente hacia las carreteras nacionales.

A pesar de que las aerolíneas han reforzado sus operaciones para conectar con el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo, la oferta de sillas sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la demanda. Rutas operadas por compañías como Avianca, LATAM Airlines, Wingo y Clic no han logrado frenar el incremento en los precios de los tiquetes.

En el mercado aéreo, un vuelo desde Bogotá puede alcanzar la cifra de $1.903.900, especialmente en las fechas de mayor flujo, dejando únicamente disponibles las tarifas preferenciales. Este escenario económico ha consolidado al transporte terrestre como la opción predilecta: según datos de la plataforma Pinbus, el 73% de los asistentes llegará a la ciudad del Cacique Upar por vía terrestre.

¿Cuánto cuesta viajar en avión al Festival Vallenato?

Para los turistas que buscan optimizar su presupuesto, el viaje en bus representa un ahorro significativo. Desde Bogotá, un trayecto que dura aproximadamente 15 horas tiene un costo inicial de $142.000, pudiendo ascender a los $200.000 según el servicio y horario. En términos generales, un viajero puede cubrir su trayecto de ida y vuelta con una inversión que oscila entre los $284.000 y $400.000.

Por su parte, quienes se desplazan desde Medellín enfrentan un viaje de 12 horas con tarifas similares que parten desde los $142.000 hasta los $180.000. Esto sitúa el gasto total por carretera en un rango de entre $284.000 y $360.000, una fracción mínima comparada con las tarifas del sector aeronáutico.

Ahora bien, en este punto vale la pena mencionar que el incremento masivo de pasajeros puede llegar a poner a prueba la infraestructura de la Terminal de Transportes de Valledupar. Por lo anterior, los expertos y plataformas de ventas sugieren a los usuarios adquirir sus pasajes con suficiente antelación, particularmente para los días críticos como el jueves previo al inicio de los eventos principales y el domingo de clausura.