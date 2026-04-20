La edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias cerró este domingo en el Teatro Adolfo Mejía con la entrega de premios a lo mejor del cine iberoamericano y colombiano, poniendo fin a seis días en los que Cartagena volvió a consolidarse como epicentro audiovisual de la región.

Durante la gala final, la directora general del festival, Margarita Díaz Casas, hizo un balance que combinó cifras y sensaciones. “Un festival es una cosa extraña. Llega con una urgencia enorme… y luego ocurre en un parpadeo”, afirmó. También destacó lo que permanece más allá de los números: “Lo que queda es una imagen vista en una sala pura, una emoción que no se esperaba, una conversación que empezó después de los créditos finales y que todavía no ha terminado”.

En ese sentido, la cartagenera explicó que hubo más de 250 proyecciones, más de 200 películas provenientes de 57 países, 222 invitados y más de 700 periodistas acreditados. A esto se sumaron más de 65 mil asistentes en salas, espacios abiertos y universidades, además de una fuerte presencia digital con 238 mil visitas a la página del festival y cerca de cuatro millones de visualizaciones en redes sociales.

En cuanto a la industria, se realizaron 675 citas en la rueda de negocios, mientras que FICCI Academia reunió cerca de 40 eventos. El festival también llevó cine a 14 barrios y ocho universidades, reafirmando su apuesta comunitaria con más de 5 mil espectadores en sectores como Tierra Bomba, Nelson Mandela y Olaya Herrera.

Los ganadores

En la Competencia Iberoamericana de largometraje, el premio principal fue para ‘Lo demás es ruido’, dirigida por Nicolás Pereda, que también le dio el reconocimiento a mejor interpretación a Teresita Sánchez. El Gran Premio del Jurado fue para ‘Chicas tristes’, de Fernanda Tovar, mientras que Milagros Mumenthaler ganó mejor dirección por Las corrientes. En el apartado artístico, el equipo de edición de ‘O riso e faca’ fue reconocido.

En documental iberoamericano, ‘Nuestra tierra’, de Lucrecia Martel, fue seleccionada como candidata a los Premios Óscar 2027.

En la Competencia Colombia de largometraje, ‘El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar’, de Deimer Quintero, fue la gran ganadora al llevarse mejor película, premio del público y mejor contribución artística. ‘Piedras preciosas’, de Simón Vélez, obtuvo el Gran Premio del Jurado y mejor ópera prima, mientras que ‘Las almas ni los ojos’, de Canela Reyes y César Jaimes, ganó mejor dirección.

En cortometraje iberoamericano, ‘Agua fría’, de Meme Cabello y Antonia Martínez Valls, se llevó el máximo galardón, además de un reconocimiento en sostenibilidad. En Colombia, ‘Futuros luminosos’, de Ismael García Ramírez, ganó mejor cortometraje, mientras que ‘Sombras en la niebla’, de Pedro Pablo Vega Reyes, obtuvo el premio del público y mejor dirección.

En la categoría Cine en los Barrios, ‘Si no ardemos cómo iluminar la noche’, de Kim Torres, fue elegida como mejor largometraje, y Yuri Gomes fue premiado por su interpretación en ‘Feito pipa’.

El reconocimiento a la sostenibilidad también destacó a ‘El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar’ como mejor largometraje, mientras que ‘Agua fría’ se impuso en cortometraje.

Allí también se entregó una mención especial por parte del jurado para el cortometraje colombiano ‘Montaña luminosa’.

Un cierre marcado por el encuentro

El director artístico del festival, Ansgar Vogt, subrayó el carácter colectivo del cine y del evento. “Más que una serie de proyecciones, el festival ha sido un lugar de intercambios, encuentros y perspectivas”, señaló. Y añadió: “El cine nos permite ver a través de los ojos de los demás, comprender otras realidades”.

El alemán también recordó uno de los momentos más simbólicos de esta edición, cuando un incidente técnico detuvo una proyección. “Hubo conversaciones espontáneas… y finalmente un aplauso aún más grande cuando volvió la pantalla. Eso reafirma que el cine trasciende la tecnología, es comunidad”.

El FICCI 65 cerró así una edición que no solo marcó el regreso de la competencia oficial, sino que dejó en evidencia su capacidad de conectar públicos, impulsar la industria y mantener vivo el cine en todos los rincones de la ciudad. La cita ahora queda abierta para su edición 66.