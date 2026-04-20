La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) solicitó la suspensión inmediata del rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso, en medio de la tragedia ocurrida en el set de grabación, donde un hombre atacó con arma blanca a varias personas, entre ellas dos miembros del equipo de producción que murieron por la gravedad de las heridas.

A través de un comunicado oficial, la organización sindical aseguró que el hecho no puede ser considerado un accidente aislado, sino una situación que obliga a revisar de fondo las condiciones en las que trabaja el personal del sector audiovisual.

“Los sets de rodaje deben ser espacios seguros, donde la creatividad no implique poner en riesgo la integridad física y emocional de quienes laboran en ellos”, señala el documento.

Exigen investigación y medidas urgentes

En el pronunciamiento, ANTA pidió una serie de acciones inmediatas, entre ellas:

La suspensión del rodaje hasta esclarecer lo ocurrido

Una investigación independiente y rigurosa

La implementación obligatoria de protocolos de seguridad

Atención psicológica a los trabajadores afectados

Garantías jurídicas para los implicados en el caso

Además, el sindicato advirtió que la industria no puede crecer “a costa de la precarización ni del riesgo de su gente”, insistiendo en que la vida y la dignidad deben ser prioridad.

Denuncias sobre condiciones laborales

Al parecer, la solicitud también está motivada por preocupaciones relacionadas con posibles irregularidades en las condiciones laborales del equipo técnico.

Estas denuncias incluyen cuestionamientos sobre jornadas extensas, falta de garantías en seguridad y condiciones de contratación, una problemática que, según el gremio, ha sido reiterativa en el sector audiovisual colombiano.

En ese sentido, ANTA hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y sanción, así como a revisar los criterios de asignación de incentivos públicos para garantizar condiciones laborales dignas y seguras.

Hipótesis del hecho criminal

Sobre el ataque con arma blanca que dejó tres muertos, entre ellos el agresor, una versión de la tragedia que hoy manejan las autoridades y que es investigada estaría asociada a una discusión por unos parqueaderos cercanos al set de grabación.

Al parecer, el hombre que cuidaba los espacios para los vehículos entró en discusión con los empleados de la productora y, en medio del acto de intolerancia, sobrevino el ataque con elementos cortopunzantes.

En la reyerta también habrían intervenido algunos allegados a una persona involucrada, quienes, posteriormente, fueron capturados, según lo manifestado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este grave hecho de intolerancia ha generado conmoción entre los integrantes del elenco y personal técnico de la producción. Una de las primeras en pronunciarse fue la actriz Carolina Gaitán, quien escribió en redes sociales: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.